Челябинцы предпочитают мариновать шашлык в луке и кефире

18 апреля 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Самым популярным мясом для шашлыка в Челябинске стала свиная корейка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинцы чаще всего в качестве маринада для шашлыка выбирают лук, уксус и кефир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Яндекс». Аналитики изучили поисковые запросы и выяснили, что чаще всего челябинцы маринуют шашлык в луке, уксусе или кефире. Они также используют рецепты с минеральной водой или соевым соусом», — сообщили в «Яндексе». Для шашлыка в Челябинске в основном выбирают свинину. Притом самой характерной частью для блюда стала свиная корейка. На втором месте рейтинга — курица. Также пользуются популярностью баранина, говядина и индейка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы чаще всего в качестве маринада для шашлыка выбирают лук, уксус и кефир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Яндекс». Аналитики изучили поисковые запросы и выяснили, что чаще всего челябинцы маринуют шашлык в луке, уксусе или кефире. Они также используют рецепты с минеральной водой или соевым соусом», — сообщили в «Яндексе». Для шашлыка в Челябинске в основном выбирают свинину. Притом самой характерной частью для блюда стала свиная корейка. На втором месте рейтинга — курица. Также пользуются популярностью баранина, говядина и индейка.