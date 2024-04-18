Челябинцы предпочитают мариновать шашлык в луке и кефире

Челябинцы чаще всего в качестве маринада для шашлыка выбирают лук, уксус и кефир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».
Аналитики изучили поисковые запросы и выяснили, что чаще всего челябинцы маринуют шашлык в луке, уксусе или кефире. Они также используют рецепты с минеральной водой или соевым соусом», — сообщили в «Яндексе».
Для шашлыка в Челябинске в основном выбирают свинину. Притом самой характерной частью для блюда стала свиная корейка. На втором месте рейтинга — курица. Также пользуются популярностью баранина, говядина и индейка.
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