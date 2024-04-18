Челябинцы предпочитают мариновать шашлык в луке и кефире

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Клипарт Шашлык. Тюмень, свинина, шашлык, еда, мясо, шампура
Самым популярным мясом для шашлыка в Челябинске стала свиная корейка Фото:

Челябинцы чаще всего в качестве маринада для шашлыка выбирают лук, уксус и кефир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

Аналитики изучили поисковые запросы и выяснили, что чаще всего челябинцы маринуют шашлык в луке, уксусе или кефире. Они также используют рецепты с минеральной водой или соевым соусом», — сообщили в «Яндексе».

Для шашлыка в Челябинске в основном выбирают свинину. Притом самой характерной частью для блюда стала свиная корейка. На втором месте рейтинга — курица. Также пользуются популярностью баранина, говядина и индейка.

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Челябинцы чаще всего в качестве маринада для шашлыка выбирают лук, уксус и кефир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Яндекс». Аналитики изучили поисковые запросы и выяснили, что чаще всего челябинцы маринуют шашлык в луке, уксусе или кефире. Они также используют рецепты с минеральной водой или соевым соусом», — сообщили в «Яндексе». Для шашлыка в Челябинске в основном выбирают свинину. Притом самой характерной частью для блюда стала свиная корейка. На втором месте рейтинга — курица. Также пользуются популярностью баранина, говядина и индейка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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