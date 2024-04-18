Что такое «глобальный партнер НАТО», которым хочет стать Аргентина

Минобороны Аргентины сообщило о намерении страны стать глобальным партнером НАТО
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Нато.вооружение. техника. stock, нато, флаг, nato, североатлантический альянс,  stock
Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО Фото:

Глава Министерства обороны Аргентины Луис Петри объявил, что страна подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера. Петри отметил, что страна выразила желание стать частью альянса и представила соответствующий запрос.

Глобальный партнер НАТО — это статус, который предоставляется определенным странам для укрепления их сотрудничества с альянсом. В рамках этого статуса страны сотрудничают с НАТО в области безопасности, обороны, миротворчества и других областях.

На данный момент единственной страной в Латинской Америке, обладающей статусом глобального партнера НАТО, является Колумбия. Этот статус был присвоен ей в 2018 году, когда она присоединилась к альянсу. Среди других стран-глобальных партнеров организации можно выделить Афганистан, Австралию, Ирак, Южную Корею, Монголию, Новую Зеландию, Пакистан и Японию.

Аргентина, выражая желание стать глобальным партнером НАТО, стремится укрепить свои отношения с альянсом и участвовать в совместных инициативах по поддержанию международной стабильности и безопасности. Этот шаг может способствовать углублению взаимопонимания и сотрудничества между Аргентиной и странами-членами альянса.

В статусе глобального партнера НАТО Аргентина сможет участвовать в совместных учениях, тренировках и операциях с силами Североатлантического альянса, что поможет ей повысить свой уровень подготовки и совместных действий в области безопасности. Также страна сможет обмениваться информацией о угрозах и сотрудничать в борьбе с транснациональными угрозами, такими как терроризм, киберугрозы и незаконный оборот оружия.

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Глава Министерства обороны Аргентины Луис Петри объявил, что страна подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера. Петри отметил, что страна выразила желание стать частью альянса и представила соответствующий запрос. Глобальный партнер НАТО — это статус, который предоставляется определенным странам для укрепления их сотрудничества с альянсом. В рамках этого статуса страны сотрудничают с НАТО в области безопасности, обороны, миротворчества и других областях. На данный момент единственной страной в Латинской Америке, обладающей статусом глобального партнера НАТО, является Колумбия. Этот статус был присвоен ей в 2018 году, когда она присоединилась к альянсу. Среди других стран-глобальных партнеров организации можно выделить Афганистан, Австралию, Ирак, Южную Корею, Монголию, Новую Зеландию, Пакистан и Японию. Аргентина, выражая желание стать глобальным партнером НАТО, стремится укрепить свои отношения с альянсом и участвовать в совместных инициативах по поддержанию международной стабильности и безопасности. Этот шаг может способствовать углублению взаимопонимания и сотрудничества между Аргентиной и странами-членами альянса. В статусе глобального партнера НАТО Аргентина сможет участвовать в совместных учениях, тренировках и операциях с силами Североатлантического альянса, что поможет ей повысить свой уровень подготовки и совместных действий в области безопасности. Также страна сможет обмениваться информацией о угрозах и сотрудничать в борьбе с транснациональными угрозами, такими как терроризм, киберугрозы и незаконный оборот оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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