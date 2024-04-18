Что такое «глобальный партнер НАТО», которым хочет стать Аргентина

Минобороны Аргентины сообщило о намерении страны стать глобальным партнером НАТО

18 апреля 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Глава Министерства обороны Аргентины Луис Петри объявил, что страна подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера. Петри отметил, что страна выразила желание стать частью альянса и представила соответствующий запрос. Глобальный партнер НАТО — это статус, который предоставляется определенным странам для укрепления их сотрудничества с альянсом. В рамках этого статуса страны сотрудничают с НАТО в области безопасности, обороны, миротворчества и других областях. На данный момент единственной страной в Латинской Америке, обладающей статусом глобального партнера НАТО, является Колумбия. Этот статус был присвоен ей в 2018 году, когда она присоединилась к альянсу. Среди других стран-глобальных партнеров организации можно выделить Афганистан, Австралию, Ирак, Южную Корею, Монголию, Новую Зеландию, Пакистан и Японию. Аргентина, выражая желание стать глобальным партнером НАТО, стремится укрепить свои отношения с альянсом и участвовать в совместных инициативах по поддержанию международной стабильности и безопасности. Этот шаг может способствовать углублению взаимопонимания и сотрудничества между Аргентиной и странами-членами альянса. В статусе глобального партнера НАТО Аргентина сможет участвовать в совместных учениях, тренировках и операциях с силами Североатлантического альянса, что поможет ей повысить свой уровень подготовки и совместных действий в области безопасности. Также страна сможет обмениваться информацией о угрозах и сотрудничать в борьбе с транснациональными угрозами, такими как терроризм, киберугрозы и незаконный оборот оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Министерства обороны Аргентины Луис Петри объявил, что страна подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера. Петри отметил, что страна выразила желание стать частью альянса и представила соответствующий запрос. Глобальный партнер НАТО — это статус, который предоставляется определенным странам для укрепления их сотрудничества с альянсом. В рамках этого статуса страны сотрудничают с НАТО в области безопасности, обороны, миротворчества и других областях. На данный момент единственной страной в Латинской Америке, обладающей статусом глобального партнера НАТО, является Колумбия. Этот статус был присвоен ей в 2018 году, когда она присоединилась к альянсу. Среди других стран-глобальных партнеров организации можно выделить Афганистан, Австралию, Ирак, Южную Корею, Монголию, Новую Зеландию, Пакистан и Японию. Аргентина, выражая желание стать глобальным партнером НАТО, стремится укрепить свои отношения с альянсом и участвовать в совместных инициативах по поддержанию международной стабильности и безопасности. Этот шаг может способствовать углублению взаимопонимания и сотрудничества между Аргентиной и странами-членами альянса. В статусе глобального партнера НАТО Аргентина сможет участвовать в совместных учениях, тренировках и операциях с силами Североатлантического альянса, что поможет ей повысить свой уровень подготовки и совместных действий в области безопасности. Также страна сможет обмениваться информацией о угрозах и сотрудничать в борьбе с транснациональными угрозами, такими как терроризм, киберугрозы и незаконный оборот оружия.