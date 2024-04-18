Роспотребнадзор ХМАО выявил нарушения в продаже табака на заправке «Газпромнефти»

Роспотребнадзор ХМАО выявил нарушения в продаже табака на АЗС «Газпромнефти»

18 апреля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор ХМАО выявил нарушения в продаже табака на заправке «Газпромнефти» Фото: Размик Закарян © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО выявил нарушения в продаже табачной и никотиносодежащей продукции на заправке «Газпромнефти» в Нижневартовске. Об этом надзорное ведомство округа сообщило в своем telegram-канале.



«На территории станции АЗС „Газпромнефть“ специалаистами территориального управления в Нижневартовске выявлены серьезные нарушения обязательных требований федерального закона №15. Установлено, что на станции АЗС осуществляется розничная торговля табачной и никотиносодержащей продукции, кальянами без необходимой регистрации и предоставлении информации о продукции покупателям», — говорится в сообщении.



По результатам проверки юридическому лицу АЗС выдали предписание. Ему необходимо устранить выявленные нарушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роспотребнадзор ХМАО выявил нарушения в продаже табачной и никотиносодежащей продукции на заправке «Газпромнефти» в Нижневартовске. Об этом надзорное ведомство округа сообщило в своем telegram-канале. «На территории станции АЗС „Газпромнефть“ специалаистами территориального управления в Нижневартовске выявлены серьезные нарушения обязательных требований федерального закона №15. Установлено, что на станции АЗС осуществляется розничная торговля табачной и никотиносодержащей продукции, кальянами без необходимой регистрации и предоставлении информации о продукции покупателям», — говорится в сообщении. По результатам проверки юридическому лицу АЗС выдали предписание. Ему необходимо устранить выявленные нарушения.