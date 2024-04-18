Роспотребнадзор ХМАО выявил нарушения в продаже табака на заправке «Газпромнефти»

Роспотребнадзор ХМАО выявил нарушения в продаже табачной и никотиносодежащей продукции на заправке «Газпромнефти» в Нижневартовске. Об этом надзорное ведомство округа сообщило в своем telegram-канале.
«На территории станции АЗС „Газпромнефть“ специалаистами территориального управления в Нижневартовске выявлены серьезные нарушения обязательных требований федерального закона №15. Установлено, что на станции АЗС осуществляется розничная торговля табачной и никотиносодержащей продукции, кальянами без необходимой регистрации и предоставлении информации о продукции покупателям», — говорится в сообщении.
По результатам проверки юридическому лицу АЗС выдали предписание. Ему необходимо устранить выявленные нарушения.
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