Израиль обозначил, что считает своими целями в Иране

Израиль исключил удары по ядерным объектам Ирана
новость из сюжетаВоенный конфликт между Ираном и Израилем
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не намерена бить по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Израиль не будет атаковать ядерные объекты в Иране», — говорится
Иран, Сирия и Ливан в ночь на 14 апреля атаковали Израиль ракетами и беспилотниками. После этого Тель-Авив начал планировать ответ Тегерану, однако США отговорили еврейское государство от подобных действий. Недавно Израиль нанес удар по объекту на иранской территории, сообщила американская пресса, передает деловое издание «Взгляд».
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