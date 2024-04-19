Израиль обозначил, что считает своими целями в Иране

CNN: Израиль не намерен бить по ядерным объектам Ирана

19 апреля 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

Израиль исключил удары по ядерным объектам Ирана Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не намерена бить по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN. «Израиль не будет атаковать ядерные объекты в Иране», — говорится в материале телеканала. CNN ссылается на чиновника США. Иран, Сирия и Ливан в ночь на 14 апреля атаковали Израиль ракетами и беспилотниками. После этого Тель-Авив начал планировать ответ Тегерану, однако США отговорили еврейское государство от подобных действий. Недавно Израиль нанес удар по объекту на иранской территории, сообщила американская пресса, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не намерена бить по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN. «Израиль не будет атаковать ядерные объекты в Иране», — говорится в материале телеканала. CNN ссылается на чиновника США. Иран, Сирия и Ливан в ночь на 14 апреля атаковали Израиль ракетами и беспилотниками. После этого Тель-Авив начал планировать ответ Тегерану, однако США отговорили еврейское государство от подобных действий. Недавно Израиль нанес удар по объекту на иранской территории, сообщила американская пресса, передает деловое издание «Взгляд».