Израиль обозначил, что считает своими целями в Иране

CNN: Израиль не намерен бить по ядерным объектам Ирана
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, бмп, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Израиль исключил удары по ядерным объектам Ирана Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не намерена бить по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Израиль не будет атаковать ядерные объекты в Иране», — говорится в материале телеканала. CNN ссылается на чиновника США.

Иран, Сирия и Ливан в ночь на 14 апреля атаковали Израиль ракетами и беспилотниками. После этого Тель-Авив начал планировать ответ Тегерану, однако США отговорили еврейское государство от подобных действий. Недавно Израиль нанес удар по объекту на иранской территории, сообщила американская пресса, передает деловое издание «Взгляд».

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не намерена бить по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN. «Израиль не будет атаковать ядерные объекты в Иране», — говорится в материале телеканала. CNN ссылается на чиновника США. Иран, Сирия и Ливан в ночь на 14 апреля атаковали Израиль ракетами и беспилотниками. После этого Тель-Авив начал планировать ответ Тегерану, однако США отговорили еврейское государство от подобных действий. Недавно Израиль нанес удар по объекту на иранской территории, сообщила американская пресса, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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