РБК: закрытые расходы бюджета в России превысили плановые показатели на триллион

В России доля закрытых расходов федерального бюджета достигла 22,6% всех трат по итогам 2023 года. Расходы составили 7,3 триллиона рублей, превысив плановый показатель практически на триллион.
Министерство финансов страны отчиталось о тратах 7,33 триллиона рублей за 2023 год при плановом показателе в 6,37 триллиона. «Их доля [расходов] в общих тратах составила 22,6%», — следует из расчетов РБК. При этом в 2022 году доля расходов составляла 19,1%.
В декабре 2023 года глава Минфина РФ Антон Силуанов предупредил, что доходы и расходы федерального бюджета превысят показатели по итогам 2023 года. Также он уточнил, что в 2024 году из фонда народного благосостояния планируется взять 1,3 триллиона рублей для баланса бюджета РФ.
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