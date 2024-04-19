РБК: закрытые расходы бюджета в России превысили плановые показатели на триллион

РБК: доля закрытых расходов бюджета составила 22,6% от общих трат в 2023 году
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Клипарт "Бюджет". Москва, экономика, бюджет
Траты закрытого бюджета превысили плановые показатели, пишет РБК Фото:

В России доля закрытых расходов федерального бюджета достигла 22,6% всех трат по итогам 2023 года. Расходы составили 7,3 триллиона рублей, превысив плановый показатель практически на триллион.

Министерство финансов страны отчиталось о тратах 7,33 триллиона рублей за 2023 год при плановом показателе в 6,37 триллиона. «Их доля [расходов] в общих тратах составила 22,6%», — следует из расчетов РБК. При этом в 2022 году доля расходов составляла 19,1%.

В декабре 2023 года глава Минфина РФ Антон Силуанов предупредил, что доходы и расходы федерального бюджета превысят показатели по итогам 2023 года. Также он уточнил, что в 2024 году из фонда народного благосостояния планируется взять 1,3 триллиона рублей для баланса бюджета РФ.

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В России доля закрытых расходов федерального бюджета достигла 22,6% всех трат по итогам 2023 года. Расходы составили 7,3 триллиона рублей, превысив плановый показатель практически на триллион. Министерство финансов страны отчиталось о тратах 7,33 триллиона рублей за 2023 год при плановом показателе в 6,37 триллиона. «Их доля [расходов] в общих тратах составила 22,6%», — следует из расчетов РБК. При этом в 2022 году доля расходов составляла 19,1%. В декабре 2023 года глава Минфина РФ Антон Силуанов предупредил, что доходы и расходы федерального бюджета превысят показатели по итогам 2023 года. Также он уточнил, что в 2024 году из фонда народного благосостояния планируется взять 1,3 триллиона рублей для баланса бюджета РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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