В России появится новая почтовая марка в честь «Диктанта Победы»

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Александр Хинштейн на презентации своей книги "Конец Атлантиды" в РИА "Россия сегодня". Москва, хинштейн александр
«Диктант Победы» пройдет 26 апреля, анонсировал Александр Хинштейн Фото:

В России будет выпущена новая почтовая марка, посвященная акции «Диктант Победы», которая пройдет 26 апреля. Инициатива выпуска марки исходит от партии «Единая Россия».

«Мы посчитали, что международная акция „Диктант Победы“, которую в этом году мы проводим в шестой раз и которая стала самым масштабным в мире тестом на знание истории Великой Отечественной войны, заслуживает быть отмеченной на почтовой миниатюре», — заявил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Его слова приводит пресс-служба ЕР.

Хинштейн уточнил, что «Единая Россия» уже неоднократно выпускала почтовые марки. Все они были посвящены значимым событиям и культурным достопримечательностям страны, а также Героям и Городам трудовой доблести.

«Диктант Победы» является частью партпроекта «Историческая память» и проводится при поддержке Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и других организаций. В этом году акция охватит более 26 тысяч площадок по всему миру, включая участие авиакомпаний, аэропортов и «Почты России».

В 2024 году диктант будет посвящен 80-летию освобождения Ленинграда и выходу Красной Армии к границам СССР. «Диктант Победы» переведут на английский, французский, арабский и китайский.

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В России будет выпущена новая почтовая марка, посвященная акции «Диктант Победы», которая пройдет 26 апреля. Инициатива выпуска марки исходит от партии «Единая Россия». «Мы посчитали, что международная акция „Диктант Победы“, которую в этом году мы проводим в шестой раз и которая стала самым масштабным в мире тестом на знание истории Великой Отечественной войны, заслуживает быть отмеченной на почтовой миниатюре», — заявил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Его слова приводит пресс-служба ЕР. Хинштейн уточнил, что «Единая Россия» уже неоднократно выпускала почтовые марки. Все они были посвящены значимым событиям и культурным достопримечательностям страны, а также Героям и Городам трудовой доблести. «Диктант Победы» является частью партпроекта «Историческая память» и проводится при поддержке Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и других организаций. В этом году акция охватит более 26 тысяч площадок по всему миру, включая участие авиакомпаний, аэропортов и «Почты России». В 2024 году диктант будет посвящен 80-летию освобождения Ленинграда и выходу Красной Армии к границам СССР. «Диктант Победы» переведут на английский, французский, арабский и китайский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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