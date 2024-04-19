В России появится новая почтовая марка в честь «Диктанта Победы»

19 апреля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

«Диктант Победы» пройдет 26 апреля, анонсировал Александр Хинштейн Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России будет выпущена новая почтовая марка, посвященная акции «Диктант Победы», которая пройдет 26 апреля. Инициатива выпуска марки исходит от партии «Единая Россия». «Мы посчитали, что международная акция „Диктант Победы“, которую в этом году мы проводим в шестой раз и которая стала самым масштабным в мире тестом на знание истории Великой Отечественной войны, заслуживает быть отмеченной на почтовой миниатюре», — заявил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Его слова приводит пресс-служба ЕР. Хинштейн уточнил, что «Единая Россия» уже неоднократно выпускала почтовые марки. Все они были посвящены значимым событиям и культурным достопримечательностям страны, а также Героям и Городам трудовой доблести. «Диктант Победы» является частью партпроекта «Историческая память» и проводится при поддержке Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и других организаций. В этом году акция охватит более 26 тысяч площадок по всему миру, включая участие авиакомпаний, аэропортов и «Почты России». В 2024 году диктант будет посвящен 80-летию освобождения Ленинграда и выходу Красной Армии к границам СССР. «Диктант Победы» переведут на английский, французский, арабский и китайский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России будет выпущена новая почтовая марка, посвященная акции «Диктант Победы», которая пройдет 26 апреля. Инициатива выпуска марки исходит от партии «Единая Россия». «Мы посчитали, что международная акция „Диктант Победы“, которую в этом году мы проводим в шестой раз и которая стала самым масштабным в мире тестом на знание истории Великой Отечественной войны, заслуживает быть отмеченной на почтовой миниатюре», — заявил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Его слова приводит пресс-служба ЕР. Хинштейн уточнил, что «Единая Россия» уже неоднократно выпускала почтовые марки. Все они были посвящены значимым событиям и культурным достопримечательностям страны, а также Героям и Городам трудовой доблести. «Диктант Победы» является частью партпроекта «Историческая память» и проводится при поддержке Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и других организаций. В этом году акция охватит более 26 тысяч площадок по всему миру, включая участие авиакомпаний, аэропортов и «Почты России». В 2024 году диктант будет посвящен 80-летию освобождения Ленинграда и выходу Красной Армии к границам СССР. «Диктант Победы» переведут на английский, французский, арабский и китайский.