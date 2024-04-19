Губернатор объявил новые меры поддержки жителям затопленного Оренбуржья

Губернатор Паслер: жители затопленного региона могут получить ИНН без госпошлины
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Семинар-совещание в "Мастерской управления Сенеж", мозговой штурм. Московская область, портрет, паслер денис
Паслер заявил, что жители, пострадавшие от паводков могут получить утраченное свидетельство ИНН бесплатно Фото:
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Пострадавшие от паводка в Оренбургской области могут получить свидетельство ИНН без уплаты госпошлины. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие ЧС», — заявил губернатор. Слова Паслера передает его пресс-служба в своем telegram-канале.

Там же заявлено, что Управление ФНС России по региону, подтвердили то, что повторная выдача физлицу ИНН на бумажном носителе осуществляется без взимания государственной пошлины. Уточняется, что получение свидетельства в бумажном виде не обязательно.

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Пострадавшие от паводка в Оренбургской области могут получить свидетельство ИНН без уплаты госпошлины. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. «Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие ЧС», — заявил губернатор. Слова Паслера передает его пресс-служба в своем telegram-канале. Там же заявлено, что Управление ФНС России по региону, подтвердили то, что повторная выдача физлицу ИНН на бумажном носителе осуществляется без взимания государственной пошлины. Уточняется, что получение свидетельства в бумажном виде не обязательно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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