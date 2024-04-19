Губернатор объявил новые меры поддержки жителям затопленного Оренбуржья

Пострадавшие от паводка в Оренбургской области могут получить свидетельство ИНН без уплаты госпошлины. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие ЧС», — заявил губернатор. Слова Паслера передает его пресс-служба в своем
Там же заявлено, что Управление ФНС России по региону, подтвердили то, что повторная выдача физлицу ИНН на бумажном носителе осуществляется без взимания государственной пошлины. Уточняется, что получение свидетельства в бумажном виде не обязательно.
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