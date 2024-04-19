Губернатор объявил новые меры поддержки жителям затопленного Оренбуржья

Губернатор Паслер: жители затопленного региона могут получить ИНН без госпошлины

19 апреля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Паслер заявил, что жители, пострадавшие от паводков могут получить утраченное свидетельство ИНН бесплатно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Пострадавшие от паводка в Оренбургской области могут получить свидетельство ИНН без уплаты госпошлины. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. «Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие ЧС», — заявил губернатор. Слова Паслера передает его пресс-служба в своем telegram-канале . Там же заявлено, что Управление ФНС России по региону, подтвердили то, что повторная выдача физлицу ИНН на бумажном носителе осуществляется без взимания государственной пошлины. Уточняется, что получение свидетельства в бумажном виде не обязательно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшие от паводка в Оренбургской области могут получить свидетельство ИНН без уплаты госпошлины. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. «Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие ЧС», — заявил губернатор. Слова Паслера передает его пресс-служба в своем telegram-канале. Там же заявлено, что Управление ФНС России по региону, подтвердили то, что повторная выдача физлицу ИНН на бумажном носителе осуществляется без взимания государственной пошлины. Уточняется, что получение свидетельства в бумажном виде не обязательно.