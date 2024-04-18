Сотрудник «дочки» «Роснефти» брал взятки с подрядчиков в ХМАО за подпись на документах

Сотрудник компании «РН-СтройКонтроль» брал взятки с подрядчика из ХМАО за подписание документов. На мужчину завели уголовное дело, которое рассмотрел городской суд Нягани.
«Обвиняемый, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в государственной компании в апреле 2024 года, с использованием своих служебных полномочий, выдвинул требование исполнительному директору компании подрядчика о переводе денежных средств в размере 150 000 рублей за подписание акта об устранении нарушения предписания и актов выполненных работ. По данному факту обвиняемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ», — сообщают суды Югры на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
На суде сотрудник компании «РН-СтройКонтроль» попросил не отправлять его в следственный изолятор — изменить меру пресечения на домашний арест или денежный залог в миллион рублей. Няганский городской суд рассмотрел обстоятельства преступления. В течение двух месяцев до вынесения решения обвиняемый будет находится под стражей.
Ранее URA.RU писало, что суд назначил сотруднику компании «Конданефть» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) штраф за то, что он брал взятки с подрядчика за акты приемки скважин без замечаний. Также суд запретил нефтянику занимать управляющие должности в течение двух лет.
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