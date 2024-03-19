19 марта 2024

Сотрудник «дочки» «Роснефти» в ХМАО отделался штрафом за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник «Роснефти» в ХМАО брал взятки за приемку нефтяных скважин от подрядчиков Фото:

Суд назначил сотруднику компании «Конданефть» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) штраф за то, что он брал взятки с подрядчика за акты приемки скважин без замечаний. Также суд запретил нефтянику занимать управляющие должности в течение двух лет.

«Сотрудник АО «НК «Конданефть» незаконно получил коммерческий подкуп в виде денежных средств на общую сумму 140 000 рублей за ускорение процедуры проверки и беспрепятственного подписания актов с подтверждением объема выполненных работ. Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ, и назначить штраф в размере 720 000 рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком два года», — указано в решении Кондинского районного суда на официальном сайте.

Сотрудник «Конданефти» договорился о вознаграждении с заместителем генерального директора подрядной организации, которая производила капитальный ремонт нефтяных скважин (КРС) на Кондинском месторождении, и получал деньги через мастера КРС. За каждый подписанный акт приемки без замечаний он брал от 10 до 30 тысяч рублей. Суд наложил арест на автомобиль осужденного, а для оплаты штрафа установил рассрочку: нефтяник будет выплачивать его три года.

Агентство направило запрос в НК «Конданефть» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудника Ростехнадзора поймали на взятках от нефтяников. Работник брал деньги с буровых компаний через посредников за выдачу разрешений на допуск оборудования к эксплуатации.

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Суд назначил сотруднику компании «Конданефть» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) штраф за то, что он брал взятки с подрядчика за акты приемки скважин без замечаний. Также суд запретил нефтянику занимать управляющие должности в течение двух лет. «Сотрудник АО «НК «Конданефть» незаконно получил коммерческий подкуп в виде денежных средств на общую сумму 140 000 рублей за ускорение процедуры проверки и беспрепятственного подписания актов с подтверждением объема выполненных работ. Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ, и назначить штраф в размере 720 000 рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком два года», — указано в решении Кондинского районного суда на официальном сайте. Сотрудник «Конданефти» договорился о вознаграждении с заместителем генерального директора подрядной организации, которая производила капитальный ремонт нефтяных скважин (КРС) на Кондинском месторождении, и получал деньги через мастера КРС. За каждый подписанный акт приемки без замечаний он брал от 10 до 30 тысяч рублей. Суд наложил арест на автомобиль осужденного, а для оплаты штрафа установил рассрочку: нефтяник будет выплачивать его три года. Агентство направило запрос в НК «Конданефть» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудника Ростехнадзора поймали на взятках от нефтяников. Работник брал деньги с буровых компаний через посредников за выдачу разрешений на допуск оборудования к эксплуатации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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