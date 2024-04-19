Зеленский выставил НАТО список требований

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с конкретным списком требований, необходимых для усиления оборонительного потенциала страны. Среди ключевых пунктов — дополнительные системы ПВО, артиллерийские снаряды, дальнобойное вооружение и авиация.
«Для обороны нам нужно еще семь „патриотов“ или подобных систем ПВО, и это минимальное количество», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он отметил, что ВСУ нуждаются в миллионе артиллерийских снарядов и авиации.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. По его словам, вопрос предоставления поддержки является срочным.
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