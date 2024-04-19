Зеленский выставил НАТО список требований

Зеленский: Украина нуждается в системах ПВО, снарядах, авиации
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ нуждаются в снарядах и авиации Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с конкретным списком требований, необходимых для усиления оборонительного потенциала страны. Среди ключевых пунктов — дополнительные системы ПВО, артиллерийские снаряды, дальнобойное вооружение и авиация.

«Для обороны нам нужно еще семь „патриотов“ или подобных систем ПВО, и это минимальное количество», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он отметил, что ВСУ нуждаются в миллионе артиллерийских снарядов и авиации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. По его словам, вопрос предоставления поддержки является срочным.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с конкретным списком требований, необходимых для усиления оборонительного потенциала страны. Среди ключевых пунктов — дополнительные системы ПВО, артиллерийские снаряды, дальнобойное вооружение и авиация. «Для обороны нам нужно еще семь „патриотов“ или подобных систем ПВО, и это минимальное количество», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он отметил, что ВСУ нуждаются в миллионе артиллерийских снарядов и авиации. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. По его словам, вопрос предоставления поддержки является срочным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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