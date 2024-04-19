Зеленский выставил НАТО список требований

Зеленский: Украина нуждается в системах ПВО, снарядах, авиации

19 апреля 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ нуждаются в снарядах и авиации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с конкретным списком требований, необходимых для усиления оборонительного потенциала страны. Среди ключевых пунктов — дополнительные системы ПВО, артиллерийские снаряды, дальнобойное вооружение и авиация. «Для обороны нам нужно еще семь „патриотов“ или подобных систем ПВО, и это минимальное количество», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он отметил, что ВСУ нуждаются в миллионе артиллерийских снарядов и авиации. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. По его словам, вопрос предоставления поддержки является срочным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам НАТО с конкретным списком требований, необходимых для усиления оборонительного потенциала страны. Среди ключевых пунктов — дополнительные системы ПВО, артиллерийские снаряды, дальнобойное вооружение и авиация. «Для обороны нам нужно еще семь „патриотов“ или подобных систем ПВО, и это минимальное количество», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он отметил, что ВСУ нуждаются в миллионе артиллерийских снарядов и авиации. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. По его словам, вопрос предоставления поддержки является срочным.