19 апреля 2024

ВСУ атаковали топливно-энергетический комплекс в Смоленской области

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Михаил Мишустин в Смоленске. Смоленск, анохин василий
Василий Анохин призвал граждан сохранять спокойствие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В 02:00 в Кардымовском районе Смоленской области произошла попытка атаки БПЛА ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса. Летательные аппараты были сбиты, но в результате загорелась емкость с горючим, рассказал глава региона Василий Анохин.

«Сегодня около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты», — написал Анохин в своем telegram-канале. На месте происшествия сотрудники МЧС тушат пламя.

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В 02:00 в Кардымовском районе Смоленской области произошла попытка атаки БПЛА ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса. Летательные аппараты были сбиты, но в результате загорелась емкость с горючим, рассказал глава региона Василий Анохин. «Сегодня около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты», — написал Анохин в своем telegram-канале. На месте происшествия сотрудники МЧС тушат пламя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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