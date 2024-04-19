ВСУ атаковали топливно-энергетический комплекс в Смоленской области

Василий Анохин призвал граждан сохранять спокойствие
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В 02:00 в Кардымовском районе Смоленской области произошла попытка атаки БПЛА ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса. Летательные аппараты были сбиты, но в результате загорелась емкость с горючим, рассказал глава региона Василий Анохин.
«Сегодня около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты», — написал Анохин в своем telegram-канале. На месте происшествия сотрудники МЧС тушат пламя.
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