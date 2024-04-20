Что известно о расстреле полицейского в Виннице

В Виннице расстреляли полицейских
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Вооруженные силы Украины. stock, каска, шеврон, всу,  stock
На полицейских в Виннице напади военнослужащие ВСУ Фото:

Ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое неизвестных мужчин в военной форме атаковали полицейских. Один из правоохранителей погиб. Им оказался 20-летний полицейский Максим Зарецкий. URA.RU собрало в своем материале подробности случившегося.

Что случилось

На ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области произошел инцидент, в результате которого двое мужчин, одетых в военную форму, напали на сотрудников полиции. Мужчины находились в автомобиле темного цвета, который был остановлен правоохранителями для проверки.

Что перевозили нападавшие

Согласно данным издания «Страна.ua», нападавшие перевозили запрещенный груз. Полицейские перед непосредственным нападением попросили открыть ящики, которые находились у них в багажнике.

Кто напал на полицейских

По имеющейся информации, это отец и сын, которые являются военнослужащими 28-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Их имена были выявлены журналистами издания «Страна.ua». Отец по имени Валерий Василаке, родившился в 1972 году в городе Чорномин Пещанского района Винницкой области. Сын Виталий Василаке родился в 1998 году.

Статус военнослужащих подтверждается их фотографиями из социальных сетей. Младший Василаке служит в Одесской области. В 28-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ опровергли информацию о том, что нападавшие служат в данном подразделении.

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Ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое неизвестных мужчин в военной форме атаковали полицейских. Один из правоохранителей погиб. Им оказался 20-летний полицейский Максим Зарецкий. URA.RU собрало в своем материале подробности случившегося. На ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области произошел инцидент, в результате которого двое мужчин, одетых в военную форму, напали на сотрудников полиции. Мужчины находились в автомобиле темного цвета, который был остановлен правоохранителями для проверки. Согласно данным издания «Страна.ua», нападавшие перевозили запрещенный груз. Полицейские перед непосредственным нападением попросили открыть ящики, которые находились у них в багажнике. По имеющейся информации, это отец и сын, которые являются военнослужащими 28-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Их имена были выявлены журналистами издания «Страна.ua». Отец по имени Валерий Василаке, родившился в 1972 году в городе Чорномин Пещанского района Винницкой области. Сын Виталий Василаке родился в 1998 году. Статус военнослужащих подтверждается их фотографиями из социальных сетей. Младший Василаке служит в Одесской области. В 28-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ опровергли информацию о том, что нападавшие служат в данном подразделении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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