Что известно о расстреле полицейского в Виннице

В Виннице расстреляли полицейских

20 апреля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

На полицейских в Виннице напади военнослужащие ВСУ Фото: Официальный портал Киева Ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое неизвестных мужчин в военной форме атаковали полицейских. Один из правоохранителей погиб. Им оказался 20-летний полицейский Максим Зарецкий. URA.RU собрало в своем материале подробности случившегося. Что случилось На ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области произошел инцидент, в результате которого двое мужчин, одетых в военную форму, напали на сотрудников полиции. Мужчины находились в автомобиле темного цвета, который был остановлен правоохранителями для проверки. Что перевозили нападавшие Согласно данным издания «Страна.ua», нападавшие перевозили запрещенный груз. Полицейские перед непосредственным нападением попросили открыть ящики, которые находились у них в багажнике. Кто напал на полицейских По имеющейся информации, это отец и сын, которые являются военнослужащими 28-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Их имена были выявлены журналистами издания «Страна.ua». Отец по имени Валерий Василаке, родившился в 1972 году в городе Чорномин Пещанского района Винницкой области. Сын Виталий Василаке родился в 1998 году. Статус военнослужащих подтверждается их фотографиями из социальных сетей. Младший Василаке служит в Одесской области. В 28-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ опровергли информацию о том, что нападавшие служат в данном подразделении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое неизвестных мужчин в военной форме атаковали полицейских. Один из правоохранителей погиб. Им оказался 20-летний полицейский Максим Зарецкий. URA.RU собрало в своем материале подробности случившегося. На ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области произошел инцидент, в результате которого двое мужчин, одетых в военную форму, напали на сотрудников полиции. Мужчины находились в автомобиле темного цвета, который был остановлен правоохранителями для проверки. Согласно данным издания «Страна.ua», нападавшие перевозили запрещенный груз. Полицейские перед непосредственным нападением попросили открыть ящики, которые находились у них в багажнике. По имеющейся информации, это отец и сын, которые являются военнослужащими 28-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Их имена были выявлены журналистами издания «Страна.ua». Отец по имени Валерий Василаке, родившился в 1972 году в городе Чорномин Пещанского района Винницкой области. Сын Виталий Василаке родился в 1998 году. Статус военнослужащих подтверждается их фотографиями из социальных сетей. Младший Василаке служит в Одесской области. В 28-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ опровергли информацию о том, что нападавшие служат в данном подразделении.