Курганцам рассказали, как в зонах затопления будут возвращать электричество

Подключение к электричеству населенных пунктов в Курганской области, попавших в зону подтопления, будет проведено после осмотра электроустановок и по решению регионального штаба. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУЭНКО.
«Подключение населенных пунктов, с которых ушла вода, будет проведено по решению регионального штаба на основании заявок глав муниципалитетов и после осмотра электроустановок. Уважаемые жители региона! Просим соблюдать вас правила электробезопасности в паводковый и послепаводковый периоды. От этого зависят ваши жизнь и здоровье», — сообщили в пресс-службе компании.
Превентивные отключения электричества проводятся в области с 8 апреля. Это необходимо для безопасности жителей и для сохранности сетей и оборудования, чтобы после снижения уровня воды до безопасной отметки в максимально короткие сроки возобновить энергоснабжение. Пока без света временно остались десятки населенных пунктов, а также СНТ рядом с городом. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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Подключение к электричеству населенных пунктов в Курганской области, попавших в зону подтопления, будет проведено после осмотра электроустановок и по решению регионального штаба. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУЭНКО. «Подключение населенных пунктов, с которых ушла вода, будет проведено по решению регионального штаба на основании заявок глав муниципалитетов и после осмотра электроустановок. Уважаемые жители региона! Просим соблюдать вас правила электробезопасности в паводковый и послепаводковый периоды. От этого зависят ваши жизнь и здоровье», — сообщили в пресс-службе компании. Превентивные отключения электричества проводятся в области с 8 апреля. Это необходимо для безопасности жителей и для сохранности сетей и оборудования, чтобы после снижения уровня воды до безопасной отметки в максимально короткие сроки возобновить энергоснабжение. Пока без света временно остались десятки населенных пунктов, а также СНТ рядом с городом. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.