Курганцам рассказали, как в зонах затопления будут возвращать электричество

Электричество в Курганской области вернут после осмотра электроустановок
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, подвесной мост, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив, висячий мост
Электричество на подтопленных территориях будут возвращать по решению штаба Фото:
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Подключение к электричеству населенных пунктов в Курганской области, попавших в зону подтопления, будет проведено после осмотра электроустановок и по решению регионального штаба. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУЭНКО.

«Подключение населенных пунктов, с которых ушла вода, будет проведено по решению регионального штаба на основании заявок глав муниципалитетов и после осмотра электроустановок. Уважаемые жители региона! Просим соблюдать вас правила электробезопасности в паводковый и послепаводковый периоды. От этого зависят ваши жизнь и здоровье», — сообщили в пресс-службе компании.

Превентивные отключения электричества проводятся в области с 8 апреля. Это необходимо для безопасности жителей и для сохранности сетей и оборудования, чтобы после снижения уровня воды до безопасной отметки в максимально короткие сроки возобновить энергоснабжение. Пока без света временно остались десятки населенных пунктов, а также СНТ рядом с городом. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Подключение к электричеству населенных пунктов в Курганской области, попавших в зону подтопления, будет проведено после осмотра электроустановок и по решению регионального штаба. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУЭНКО. «Подключение населенных пунктов, с которых ушла вода, будет проведено по решению регионального штаба на основании заявок глав муниципалитетов и после осмотра электроустановок. Уважаемые жители региона! Просим соблюдать вас правила электробезопасности в паводковый и послепаводковый периоды. От этого зависят ваши жизнь и здоровье», — сообщили в пресс-службе компании. Превентивные отключения электричества проводятся в области с 8 апреля. Это необходимо для безопасности жителей и для сохранности сетей и оборудования, чтобы после снижения уровня воды до безопасной отметки в максимально короткие сроки возобновить энергоснабжение. Пока без света временно остались десятки населенных пунктов, а также СНТ рядом с городом. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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