Курганцам рассказали, как в зонах затопления будут возвращать электричество

Электричество в Курганской области вернут после осмотра электроустановок

20 апреля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Электричество на подтопленных территориях будут возвращать по решению штаба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Подключение к электричеству населенных пунктов в Курганской области, попавших в зону подтопления, будет проведено после осмотра электроустановок и по решению регионального штаба. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУЭНКО. «Подключение населенных пунктов, с которых ушла вода, будет проведено по решению регионального штаба на основании заявок глав муниципалитетов и после осмотра электроустановок. Уважаемые жители региона! Просим соблюдать вас правила электробезопасности в паводковый и послепаводковый периоды. От этого зависят ваши жизнь и здоровье», — сообщили в пресс-службе компании. Превентивные отключения электричества проводятся в области с 8 апреля. Это необходимо для безопасности жителей и для сохранности сетей и оборудования, чтобы после снижения уровня воды до безопасной отметки в максимально короткие сроки возобновить энергоснабжение. Пока без света временно остались десятки населенных пунктов, а также СНТ рядом с городом. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подключение к электричеству населенных пунктов в Курганской области, попавших в зону подтопления, будет проведено после осмотра электроустановок и по решению регионального штаба. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУЭНКО. «Подключение населенных пунктов, с которых ушла вода, будет проведено по решению регионального штаба на основании заявок глав муниципалитетов и после осмотра электроустановок. Уважаемые жители региона! Просим соблюдать вас правила электробезопасности в паводковый и послепаводковый периоды. От этого зависят ваши жизнь и здоровье», — сообщили в пресс-службе компании. Превентивные отключения электричества проводятся в области с 8 апреля. Это необходимо для безопасности жителей и для сохранности сетей и оборудования, чтобы после снижения уровня воды до безопасной отметки в максимально короткие сроки возобновить энергоснабжение. Пока без света временно остались десятки населенных пунктов, а также СНТ рядом с городом. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.