112: киллер, застреливший бизнесмена в Балашихе, скрылся в Турции

Подозреваемый мог вылететь из Шереметьево
Подозреваемый в убийстве бизнесмена из Балашихи Назима Ахмедова скрылся в Турции. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
«Полиция объявила в розыск автомобиль Kia, на котором скрылся преступник. Но, по предварительным данным, ему удалось вылететь в Турцию из Шереметьево вместе с водителем, который увез киллера с места убийства», — говорится в сообщении.
Ранее в Балашихе киллер в упор выстрелил в бизнесмена. По этому факту следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело. Подробности жестокого убийства — в материале URA.RU.
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