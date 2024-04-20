112: киллер, застреливший бизнесмена в Балашихе, скрылся в Турции

20 апреля 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Подозреваемый мог вылететь из Шереметьево Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подозреваемый в убийстве бизнесмена из Балашихи Назима Ахмедова скрылся в Турции. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. «Полиция объявила в розыск автомобиль Kia, на котором скрылся преступник. Но, по предварительным данным, ему удалось вылететь в Турцию из Шереметьево вместе с водителем, который увез киллера с места убийства», — говорится в сообщении. Ранее в Балашихе киллер в упор выстрелил в бизнесмена. По этому факту следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело. Подробности жестокого убийства — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый в убийстве бизнесмена из Балашихи Назима Ахмедова скрылся в Турции. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. «Полиция объявила в розыск автомобиль Kia, на котором скрылся преступник. Но, по предварительным данным, ему удалось вылететь в Турцию из Шереметьево вместе с водителем, который увез киллера с места убийства», — говорится в сообщении. Ранее в Балашихе киллер в упор выстрелил в бизнесмена. По этому факту следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело. Подробности жестокого убийства — в материале URA.RU.