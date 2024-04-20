112: киллер, застреливший бизнесмена в Балашихе, скрылся в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Подозреваемый мог вылететь из Шереметьево Фото:

Подозреваемый в убийстве бизнесмена из Балашихи Назима Ахмедова скрылся в Турции. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

«Полиция объявила в розыск автомобиль Kia, на котором скрылся преступник. Но, по предварительным данным, ему удалось вылететь в Турцию из Шереметьево вместе с водителем, который увез киллера с места убийства», — говорится в сообщении.

Ранее в Балашихе киллер в упор выстрелил в бизнесмена. По этому факту следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело. Подробности жестокого убийства — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемый в убийстве бизнесмена из Балашихи Назима Ахмедова скрылся в Турции. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. «Полиция объявила в розыск автомобиль Kia, на котором скрылся преступник. Но, по предварительным данным, ему удалось вылететь в Турцию из Шереметьево вместе с водителем, который увез киллера с места убийства», — говорится в сообщении. Ранее в Балашихе киллер в упор выстрелил в бизнесмена. По этому факту следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело. Подробности жестокого убийства — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...