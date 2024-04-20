В Балашихе киллер в упор застрелил бизнесмена: что известно о жестоком убийстве. Видео

В Балашихе киллер выстрелил в бизнесмена в упор

20 апреля 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Следком возбудил два уголовных дела против киллера по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Подмосковье в Балашихе киллер в упор выстрелил в бизнесмена. По этому факту следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело. URA.RU рассказывает, что известно об убийстве предпринимателя, кто и как его убил, причины произошедшего. Как произошло убийство Следком днем 20 апреля сообщил об убийстве бизнесмена в городе Балашихе, киллер стрелял в него в упор. По данным telegram-канала Mash, убийца порядка часа ждал жертву около магазина. Когда бизнесмен на автомобиле Mercedes подъехал к месту, киллер пять раз выстрелил ему в область груди, а контрольным выстрелом добил в голову. Пострадавший скончался до приезда врачей. Злоумышленник скрылся с места преступления, при этом выбросив пистолет. По предварительным данным, это был газовый пистолет, переделанный в боевой. СУ СКР по Московской области возбудило два уголовных дела по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство». Экипажи патрульно-постовой службы (ППС) получили ориентировки, в городе был введен план «Перехват». Полицейские объезжают ближайшие к месту трагедии кварталы и изучают записи с камер видеонаблюдения. Кем являлся бизнесмен Назим Ахмедов, которому было 60 лет, в течение последних 13 лет управлял круглосуточным магазином «Юнис» на улице Свердлова. Владельцем универсама является его жена. С 2014 года против Ахмедова было подано 37 исков в суд, большинство из которых он проиграл. Обвинения включали нарушение авторских прав и задолженности по поставкам. Несмотря на судебные проблемы, магазин «Юнис» пользуется хорошей репутацией среди местных жителей за вежливый персонал и свежие продукты. За 2023 год магазин получил прибыль в размере 115 млн рублей. Кроме того, у Назима Ахмедова в Азербайджане осталась неофициальная жена. Его 61-летняя официальная жена, Офеля, была с ним в машине, когда произошло убийство. Она не пострадала, так как киллер промахнулся. Супруги вели бизнес совместно и часто посещали магазин вместе. Управление продуктовой точкой осуществлял сын пары. Причины убийства предпринимателя По одной из версий, которую выдвинул telegram-канала Mash, неофициальная жена Ахмедова, оставшаяся в Азербайджане, могла нанять киллера. Трагедия могла произойти из-за женской мести, ведь в России у бизнесмена была официальная жена. Согласно другой версии, которую приводит шурин убитого предпринимателя, Назиму Ахмедову до убийства поступали угрозы. Однако они касались семейных проблем, а не сферы бизнеса, пишет MSK1.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье в Балашихе киллер в упор выстрелил в бизнесмена. По этому факту следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело. URA.RU рассказывает, что известно об убийстве предпринимателя, кто и как его убил, причины произошедшего. Следком днем 20 апреля сообщил об убийстве бизнесмена в городе Балашихе, киллер стрелял в него в упор. По данным telegram-канала Mash, убийца порядка часа ждал жертву около магазина. Когда бизнесмен на автомобиле Mercedes подъехал к месту, киллер пять раз выстрелил ему в область груди, а контрольным выстрелом добил в голову. Пострадавший скончался до приезда врачей. Злоумышленник скрылся с места преступления, при этом выбросив пистолет. По предварительным данным, это был газовый пистолет, переделанный в боевой. СУ СКР по Московской области возбудило два уголовных дела по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство». Экипажи патрульно-постовой службы (ППС) получили ориентировки, в городе был введен план «Перехват». Полицейские объезжают ближайшие к месту трагедии кварталы и изучают записи с камер видеонаблюдения. Назим Ахмедов, которому было 60 лет, в течение последних 13 лет управлял круглосуточным магазином «Юнис» на улице Свердлова. Владельцем универсама является его жена. С 2014 года против Ахмедова было подано 37 исков в суд, большинство из которых он проиграл. Обвинения включали нарушение авторских прав и задолженности по поставкам. Несмотря на судебные проблемы, магазин «Юнис» пользуется хорошей репутацией среди местных жителей за вежливый персонал и свежие продукты. За 2023 год магазин получил прибыль в размере 115 млн рублей. Кроме того, у Назима Ахмедова в Азербайджане осталась неофициальная жена. Его 61-летняя официальная жена, Офеля, была с ним в машине, когда произошло убийство. Она не пострадала, так как киллер промахнулся. Супруги вели бизнес совместно и часто посещали магазин вместе. Управление продуктовой точкой осуществлял сын пары. По одной из версий, которую выдвинул telegram-канала Mash, неофициальная жена Ахмедова, оставшаяся в Азербайджане, могла нанять киллера. Трагедия могла произойти из-за женской мести, ведь в России у бизнесмена была официальная жена. Согласно другой версии, которую приводит шурин убитого предпринимателя, Назиму Ахмедову до убийства поступали угрозы. Однако они касались семейных проблем, а не сферы бизнеса, пишет MSK1.RU.