В Екатеринбурге вечером 20 апреля около ТЦ «Мегаполис» машина Genesis сбила мужчину. Очевидцы сообщают, что пострадавший поехал на велосипеде через дорогу на красный свет.
«На перекрестке улиц 8 Марта — Циолковского сбили велосипедиста. Водитель утверждает, что велосипедист ехал на красный», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Екатеринбург ЧП».
Пострадавшего госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи. По информации telegram-канала «Свет», у мужчины открытая черепно-мозговая травма.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве уточняют информацию о происшествии.
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