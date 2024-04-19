19 апреля 2024

В Екатеринбурге около крупного ТЦ сбили велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Голая женщина и спасатели. Екатеринбург , скорая медицинская помощь
Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего Фото:

В Екатеринбурге вечером 20 апреля около ТЦ «Мегаполис» машина Genesis сбила мужчину. Очевидцы сообщают, что пострадавший поехал на велосипеде через дорогу на красный свет.

«На перекрестке улиц 8 Марта — Циолковского сбили велосипедиста. Водитель утверждает, что велосипедист ехал на красный», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Екатеринбург ЧП».

Пострадавшего госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи. По информации telegram-канала «Свет», у мужчины открытая черепно-мозговая травма.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве уточняют информацию о происшествии.

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В Екатеринбурге вечером 20 апреля около ТЦ «Мегаполис» машина Genesis сбила мужчину. Очевидцы сообщают, что пострадавший поехал на велосипеде через дорогу на красный свет. «На перекрестке улиц 8 Марта — Циолковского сбили велосипедиста. Водитель утверждает, что велосипедист ехал на красный», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Екатеринбург ЧП». Пострадавшего госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи. По информации telegram-канала «Свет», у мужчины открытая черепно-мозговая травма. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве уточняют информацию о происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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