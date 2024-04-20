20 апреля 2024

На стройке в Екатеринбурге от удара током погиб рабочий

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Строительство школы на улице Рощинская. Екатеринбург, строительство здания, рабочий, стройка
Погибший мужчина работал электриком (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга на стройплощадке от удара током погиб рабочий. Прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе.

«Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с гибелью рабочего на территории строящегося объекта по улице Амундсена. 20 апреля 2024 года… работника, трудившегося электриком, в электрощитовой крана ударило током. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сказано в telegram-канале ведомства.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об охране труда при выполнении работ. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, сказано в тексте.

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В Академическом районе Екатеринбурга на стройплощадке от удара током погиб рабочий. Прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе. «Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с гибелью рабочего на территории строящегося объекта по улице Амундсена. 20 апреля 2024 года… работника, трудившегося электриком, в электрощитовой крана ударило током. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сказано в telegram-канале ведомства. В ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об охране труда при выполнении работ. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, сказано в тексте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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