20 апреля 2024
19 апреля 2024

В Сургуте на пожаре погиб дедушка

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание. Пожар. Эвакуация. Магазин. Лестница. Дом быта на Васенко. Челябинск., эвакуация, запасный выход, лестница
Из дома эвакуировали 10 человек Фото:

В Сургуте (ХМАО) во время пожара в квартире на улице Бажова, 2б погиб мужчина 1961 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«В 23:57 поступило сообщение о пожаре в Сургуте на улице Бажова, 2б. На момент прибытия первого подразделение было замечено открытое горение в квартире на третьем этаже. Ликвидация открытого горения в 00:12. На пожаре обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Из дома были эвакуированы 10 человек, из них трое детей. На пожаре работали пять единиц техники и 15 человек личного состава. В результате пожара были повреждены комнаты общей площадью 30 квадратных метров.

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В Сургуте (ХМАО) во время пожара в квартире на улице Бажова, 2б погиб мужчина 1961 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО. «В 23:57 поступило сообщение о пожаре в Сургуте на улице Бажова, 2б. На момент прибытия первого подразделение было замечено открытое горение в квартире на третьем этаже. Ликвидация открытого горения в 00:12. На пожаре обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения», — рассказали в пресс-службе ведомства. Из дома были эвакуированы 10 человек, из них трое детей. На пожаре работали пять единиц техники и 15 человек личного состава. В результате пожара были повреждены комнаты общей площадью 30 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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