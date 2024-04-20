В Сургуте на пожаре погиб дедушка

В Сургуте (ХМАО) во время пожара в квартире на улице Бажова, 2б погиб мужчина 1961 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.
«В 23:57 поступило сообщение о пожаре в Сургуте на улице Бажова, 2б. На момент прибытия первого подразделение было замечено открытое горение в квартире на третьем этаже. Ликвидация открытого горения в 00:12. На пожаре обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Из дома были эвакуированы 10 человек, из них трое детей. На пожаре работали пять единиц техники и 15 человек личного состава. В результате пожара были повреждены комнаты общей площадью 30 квадратных метров.
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