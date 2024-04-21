21 апреля 2024

МЧС РФ: в подмосковном Орехово-Зуево на 1200 квадратах горит здание. Видео

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
На месте возгорания здания в Орехово-Зуево работают спасатели Фото:

В Орехово-Зуево в Подмосковье произошел пожар в производственном здании с площадью в 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

«В подмосковном Орехово-Зуево огнеборцы МЧС России тушат пожар в производственном здании. Предварительно, площадь возгорания — 1,2 тысячи квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства.

На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о погибших и пострадавших не уточняется.

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В Орехово-Зуево в Подмосковье произошел пожар в производственном здании с площадью в 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России. «В подмосковном Орехово-Зуево огнеборцы МЧС России тушат пожар в производственном здании. Предварительно, площадь возгорания — 1,2 тысячи квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о погибших и пострадавших не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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