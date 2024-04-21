МЧС РФ: в подмосковном Орехово-Зуево на 1200 квадратах горит здание. Видео

22 апреля 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

На месте возгорания здания в Орехово-Зуево работают спасатели Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В Орехово-Зуево в Подмосковье произошел пожар в производственном здании с площадью в 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России. «В подмосковном Орехово-Зуево огнеборцы МЧС России тушат пожар в производственном здании. Предварительно, площадь возгорания — 1,2 тысячи квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о погибших и пострадавших не уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орехово-Зуево в Подмосковье произошел пожар в производственном здании с площадью в 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России. «В подмосковном Орехово-Зуево огнеборцы МЧС России тушат пожар в производственном здании. Предварительно, площадь возгорания — 1,2 тысячи квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о погибших и пострадавших не уточняется.