На месте возгорания здания в Орехово-Зуево работают спасатели
В Орехово-Зуево в Подмосковье произошел пожар в производственном здании с площадью в 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.
«В подмосковном Орехово-Зуево огнеборцы МЧС России тушат пожар в производственном здании. Предварительно, площадь возгорания — 1,2 тысячи квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства.
На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о погибших и пострадавших не уточняется.
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