Челябинцы потребовали продлить садовые маршруты, чтобы не создавать ДТП

22 апреля 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Садоводы просят обеспечить проезд до участков без пересадок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Челябинска потребовали продлить садовый маршрут №19 до садов «Сигнал» и «Трубопрокатчик» в Ленинском районе для того, чтобы люди перестали ходить по проезжей части, создавая аварийные ситуации. Об этом URA.RU сообщил один из садоводов. «Обычно садовый маршрут запускали с 15 мая, но в этом году нас предупредили, что он будет ходить только до остановки „Чистопольская“ без заезда в сады. Сейчас люди вынуждены идти по дороге, это опасно и может спровоцировать аварии. С начала мая нам предложили добираться с пересадками, а мы хотим, чтобы маршрут продлили», — рассказала URA.RU Лилия А. Садоводы рассказали, что ранее жаловались на нерегулярную работу садового маршрута. По их словам, в региональном миндоре пояснили, что маршрут №19 работал по нерегулируемому тарифу и его владелец действительно допускал срывы расписания. С 1 мая садоводам пообещали перевести маршрут на регтариф, но до садов автобус доезжать не будет, остановка «Чистопольская» находится примерно в трех километрах от участков. Здесь им предложили пересесть на другой автобус №38с, который довезет до садов. «Летом в садах живут более трех тысяч человек, многие без личного транспорта. Добираться до города с пересадками старикам, родителям с маленькими детьми, до работы будет очень сложно», — добавила Лилия А. URA.RU направило запрос в региональный миндор. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска потребовали продлить садовый маршрут №19 до садов «Сигнал» и «Трубопрокатчик» в Ленинском районе для того, чтобы люди перестали ходить по проезжей части, создавая аварийные ситуации. Об этом URA.RU сообщил один из садоводов. «Обычно садовый маршрут запускали с 15 мая, но в этом году нас предупредили, что он будет ходить только до остановки „Чистопольская“ без заезда в сады. Сейчас люди вынуждены идти по дороге, это опасно и может спровоцировать аварии. С начала мая нам предложили добираться с пересадками, а мы хотим, чтобы маршрут продлили», — рассказала URA.RU Лилия А. Садоводы рассказали, что ранее жаловались на нерегулярную работу садового маршрута. По их словам, в региональном миндоре пояснили, что маршрут №19 работал по нерегулируемому тарифу и его владелец действительно допускал срывы расписания. С 1 мая садоводам пообещали перевести маршрут на регтариф, но до садов автобус доезжать не будет, остановка «Чистопольская» находится примерно в трех километрах от участков. Здесь им предложили пересесть на другой автобус №38с, который довезет до садов. «Летом в садах живут более трех тысяч человек, многие без личного транспорта. Добираться до города с пересадками старикам, родителям с маленькими детьми, до работы будет очень сложно», — добавила Лилия А. URA.RU направило запрос в региональный миндор. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.