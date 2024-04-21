21 апреля 2024

В Челябинской области запустят 18 садовых маршрутов

© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепель в городе. Челябинск, водитель, пазик, автобус, маршрутка, автомобили, потепление, климат, автотранспорт
В садовых маршрутах действуют льготы на проезд Фото:

В Челябинской области с 26 апреля запустят 18 межмуниципальных садовых маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.

«В Челябинской области с 26 апреля запустят 18 межмуниципальных садовых сезонных маршрутов: 12 из Челябинска, пять из Магнитогорска и один из Златоуста. На маршрутах будут действовать льготы на проезд», — уточнили в пресс-службе министерства.

Как добавили в пресс-службе, подробная информация о всех изменениях в маршрутной сети доступна на сайте миндортранса в подразделе «Транспорт». Там же можно ознакомиться со схемой движения, местами расположения остановочных пунктов и расписанием движения садовых маршрутов.

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В Челябинской области с 26 апреля запустят 18 межмуниципальных садовых маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «В Челябинской области с 26 апреля запустят 18 межмуниципальных садовых сезонных маршрутов: 12 из Челябинска, пять из Магнитогорска и один из Златоуста. На маршрутах будут действовать льготы на проезд», — уточнили в пресс-службе министерства. Как добавили в пресс-службе, подробная информация о всех изменениях в маршрутной сети доступна на сайте миндортранса в подразделе «Транспорт». Там же можно ознакомиться со схемой движения, местами расположения остановочных пунктов и расписанием движения садовых маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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