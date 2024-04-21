В Челябинской области запустят 18 садовых маршрутов

В Челябинской области с 26 апреля запустят 18 межмуниципальных садовых маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.
«В Челябинской области с 26 апреля запустят 18 межмуниципальных садовых сезонных маршрутов: 12 из Челябинска, пять из Магнитогорска и один из Златоуста. На маршрутах будут действовать льготы на проезд», — уточнили в пресс-службе министерства.
Как добавили в пресс-службе, подробная информация о всех изменениях в маршрутной сети доступна на сайте миндортранса в подразделе «Транспорт». Там же можно ознакомиться со схемой движения, местами расположения остановочных пунктов и расписанием движения садовых маршрутов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!