В Челябинской области запустят 18 садовых маршрутов

В садовых маршрутах действуют льготы на проезд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 26 апреля запустят 18 межмуниципальных садовых маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.

«В Челябинской области с 26 апреля запустят 18 межмуниципальных садовых сезонных маршрутов: 12 из Челябинска, пять из Магнитогорска и один из Златоуста. На маршрутах будут действовать льготы на проезд», — уточнили в пресс-службе министерства.

Как добавили в пресс-службе, подробная информация о всех изменениях в маршрутной сети доступна на сайте миндортранса в подразделе «Транспорт». Там же можно ознакомиться со схемой движения, местами расположения остановочных пунктов и расписанием движения садовых маршрутов.