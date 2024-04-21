Мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко предупредил автомобилистов об опасной дороге в ХМАО, на которой многие машины лишаются покрышек. Он сообщил что участок находится на дороге из Стрежевого в Нижневартовск сразу после границы с Томской областью.
«Будьте осторожны на дороге в Нижневартовск: после границы Томской области с ХМАО на дороге несколько серьезных выбоин. Счет пробитых колес идет на десятки», — проинформировал Дениченко в своем telegram-канале.
Мэр пояснил, что на дороге уже ведется ямочный ремонт, но выбоины еще остались. Он призвал водителей быть осторожными и объезжать аварийные участки.
Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) планируют отремонтировать дорогу, где местные жители регулярно пробивают колеса из-за глубоких ям и луж. Ремонтные работы продлятся с мая по сентябрь.
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Мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко предупредил автомобилистов об опасной дороге в ХМАО, на которой многие машины лишаются покрышек. Он сообщил что участок находится на дороге из Стрежевого в Нижневартовск сразу после границы с Томской областью. «Будьте осторожны на дороге в Нижневартовск: после границы Томской области с ХМАО на дороге несколько серьезных выбоин. Счет пробитых колес идет на десятки», — проинформировал Дениченко в своем telegram-канале. Мэр пояснил, что на дороге уже ведется ямочный ремонт, но выбоины еще остались. Он призвал водителей быть осторожными и объезжать аварийные участки. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) планируют отремонтировать дорогу, где местные жители регулярно пробивают колеса из-за глубоких ям и луж. Ремонтные работы продлятся с мая по сентябрь. Автор видео: telegram-канал мэра Стрежевого (Томская область) Валерия Дениченко