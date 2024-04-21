21 апреля 2024
20 апреля 2024

Мэр из Томской области предупредил об опасной дороге в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству. Челябинск, знак, ограничение скорости, асфальт, дорога
Из-за выбоин на дороге из Томской области в ХМАО водители рискуют остаться без колес Фото:

Мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко предупредил автомобилистов об опасной дороге в ХМАО, на которой многие машины лишаются покрышек. Он сообщил что участок находится на дороге из Стрежевого в Нижневартовск сразу после границы с Томской областью.

«Будьте осторожны на дороге в Нижневартовск: после границы Томской области с ХМАО на дороге несколько серьезных выбоин. Счет пробитых колес идет на десятки», — проинформировал Дениченко в своем telegram-канале.

Мэр пояснил, что на дороге уже ведется ямочный ремонт, но выбоины еще остались. Он призвал водителей быть осторожными и объезжать аварийные участки.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) планируют отремонтировать дорогу, где местные жители регулярно пробивают колеса из-за глубоких ям и луж. Ремонтные работы продлятся с мая по сентябрь.

Автор видео: telegram-канал мэра Стрежевого (Томская область) Валерия Дениченко

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Мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко предупредил автомобилистов об опасной дороге в ХМАО, на которой многие машины лишаются покрышек. Он сообщил что участок находится на дороге из Стрежевого в Нижневартовск сразу после границы с Томской областью. «Будьте осторожны на дороге в Нижневартовск: после границы Томской области с ХМАО на дороге несколько серьезных выбоин. Счет пробитых колес идет на десятки», — проинформировал Дениченко в своем telegram-канале. Мэр пояснил, что на дороге уже ведется ямочный ремонт, но выбоины еще остались. Он призвал водителей быть осторожными и объезжать аварийные участки. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) планируют отремонтировать дорогу, где местные жители регулярно пробивают колеса из-за глубоких ям и луж. Ремонтные работы продлятся с мая по сентябрь. Автор видео: telegram-канал мэра Стрежевого (Томская область) Валерия Дениченко
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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