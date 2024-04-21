Мэр из Томской области предупредил об опасной дороге в ХМАО. Видео

22 апреля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Из-за выбоин на дороге из Томской области в ХМАО водители рискуют остаться без колес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко предупредил автомобилистов об опасной дороге в ХМАО, на которой многие машины лишаются покрышек. Он сообщил что участок находится на дороге из Стрежевого в Нижневартовск сразу после границы с Томской областью. «Будьте осторожны на дороге в Нижневартовск: после границы Томской области с ХМАО на дороге несколько серьезных выбоин. Счет пробитых колес идет на десятки», — проинформировал Дениченко в своем telegram-канале. Мэр пояснил, что на дороге уже ведется ямочный ремонт, но выбоины еще остались. Он призвал водителей быть осторожными и объезжать аварийные участки. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) планируют отремонтировать дорогу, где местные жители регулярно пробивают колеса из-за глубоких ям и луж. Ремонтные работы продлятся с мая по сентябрь. Автор видео: telegram-канал мэра Стрежевого (Томская область) Валерия Дениченко Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко предупредил автомобилистов об опасной дороге в ХМАО, на которой многие машины лишаются покрышек. Он сообщил что участок находится на дороге из Стрежевого в Нижневартовск сразу после границы с Томской областью. «Будьте осторожны на дороге в Нижневартовск: после границы Томской области с ХМАО на дороге несколько серьезных выбоин. Счет пробитых колес идет на десятки», — проинформировал Дениченко в своем telegram-канале. Мэр пояснил, что на дороге уже ведется ямочный ремонт, но выбоины еще остались. Он призвал водителей быть осторожными и объезжать аварийные участки. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) планируют отремонтировать дорогу, где местные жители регулярно пробивают колеса из-за глубоких ям и луж. Ремонтные работы продлятся с мая по сентябрь. Автор видео: telegram-канал мэра Стрежевого (Томская область) Валерия Дениченко