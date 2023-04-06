06 апреля 2023

В Нижневартовске отремонтируют дорогу, где водители массово пробивают колеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по городу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Курган, проход запрещен, лента ограждения, дорожный знак, яма на асфальте
Ремонт должен завершится в середине сентября текущего года Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) планирую полностью заменить дорожное полотно по улице Интернациональной, где местные жители регулярно пробивают колеса из-за глубоких ям и луж. Ремонтные работы продлятся с мая по сентябрь. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе города.

«Отрезок дороги на улице Интернациональной (от улицы Северной до АГЗС „МИВ“) включен в перечень первоочередных участков ремонта автомобильных дорог. Здесь планируется ремонт дорожного полотна, благоустройство прилегающей территории. К работам подрядная организация приступит в мае. Срок выполнения — середина сентября», — прокомментировали агентству в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что в межсезонье участок подтапливает. В этом году специалисты различных служб администрации города, совместно с депутатами и сотрудниками УпоДХБ разрабатывают решение, которое в дальнейшем предотвратит застой воды на проезжей части.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовская (ХМАО) жаловались в соцсетях на глубокие ямы и лужи на автомобильной дороге по улице Интернациональной. Горожанин на видео показал свое авто, на котором одновременно пробито два колеса и помимо него с такой же проблемой столкнулись не менее четырех машин.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) планирую полностью заменить дорожное полотно по улице Интернациональной, где местные жители регулярно пробивают колеса из-за глубоких ям и луж. Ремонтные работы продлятся с мая по сентябрь. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе города. «Отрезок дороги на улице Интернациональной (от улицы Северной до АГЗС „МИВ“) включен в перечень первоочередных участков ремонта автомобильных дорог. Здесь планируется ремонт дорожного полотна, благоустройство прилегающей территории. К работам подрядная организация приступит в мае. Срок выполнения — середина сентября», — прокомментировали агентству в пресс-службе мэрии. Уточняется, что в межсезонье участок подтапливает. В этом году специалисты различных служб администрации города, совместно с депутатами и сотрудниками УпоДХБ разрабатывают решение, которое в дальнейшем предотвратит застой воды на проезжей части. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовская (ХМАО) жаловались в соцсетях на глубокие ямы и лужи на автомобильной дороге по улице Интернациональной. Горожанин на видео показал свое авто, на котором одновременно пробито два колеса и помимо него с такой же проблемой столкнулись не менее четырех машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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