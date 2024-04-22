Спасатели, приехавшие в Тюменскую область для борьбы с паводком, остались без работы

В Тюменской области не могут скоординировать действия спасателей во время потопа

22 апреля 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

В Тюменскую область прибыли десятки спасателей из других регионов РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Сотрудники МЧС, приехавшие в Тюменскую область для борьбы с паводком и его последствиями, сидят без работы из-за отсутствия задач от руководства. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, речь идет о спасателях, которые прибыли в регион из ХМАО и Челябинской области. «Некоторые сотрудники в буквальном смысле сидят без дела, потому что нет задач от руководства. Дали команду находиться в режиме постоянной готовности и все. Люди приехали из других регионов, люди готовы бороться с паводком и его последствиями, но пока для них, получается, работы нет. И появится ли она вообще — неизвестно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что подобная ситуация коснулась лишь части сотрудников МЧС, приехавших на помощь в Тюменскую область. «Без дела сидят далеко не все спасатели из других регионов. Иногородние сотрудники, для которых в регионе нашлась работа, вносят весомый вклад в дело борьбы с паводком», — заявил инсайдер URA.RU. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что Ишимский, Казанский и Ялуторовские районы Тюменской области оказались под угрозой затопления из-за паводка. На этом фоне было принято решение об эвакуации ряда населенных пунктов. Кроме этого, для борьбы с потопом в регион начали прибывать сотрудники МЧС из других субъектов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС, приехавшие в Тюменскую область для борьбы с паводком и его последствиями, сидят без работы из-за отсутствия задач от руководства. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, речь идет о спасателях, которые прибыли в регион из ХМАО и Челябинской области. «Некоторые сотрудники в буквальном смысле сидят без дела, потому что нет задач от руководства. Дали команду находиться в режиме постоянной готовности и все. Люди приехали из других регионов, люди готовы бороться с паводком и его последствиями, но пока для них, получается, работы нет. И появится ли она вообще — неизвестно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что подобная ситуация коснулась лишь части сотрудников МЧС, приехавших на помощь в Тюменскую область. «Без дела сидят далеко не все спасатели из других регионов. Иногородние сотрудники, для которых в регионе нашлась работа, вносят весомый вклад в дело борьбы с паводком», — заявил инсайдер URA.RU. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что Ишимский, Казанский и Ялуторовские районы Тюменской области оказались под угрозой затопления из-за паводка. На этом фоне было принято решение об эвакуации ряда населенных пунктов. Кроме этого, для борьбы с потопом в регион начали прибывать сотрудники МЧС из других субъектов РФ.