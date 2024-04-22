Бензин в России стал одним из самых дешевых

Роскачество: Россия вошла в глобальный рейтинг стран с самым дешевым бензином

22 апреля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Россия занимает 17 места в рейтинге доступности бензина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия возглавила топ 20 стран с наименьшей стоимостью бензина. Средняя цена за литр на сегодня составляет 55,2 рубля за литр. Таким образом РФ встала на 17 место соответствующего рейтинга. Об этом рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева. «Россия вошла в двадцатку стран по доступности топлива для населения», — заявила Елена Саратцева в ходе выступления на форуме «Иннопром. Центральная Азия». Ее слова передает «Ридус». Она, ссылаясь на данные GlobalPetrolPrices, отметила, что Россия занимает 17 место в рейтинге по доступности топлива. По данным за январь этого года цена за литр бензина сейчас составляет 55,2 рубля. Несмотря на доступный ценник на бензин, его качество в стране заметно снижается. Такие выводы сделал представитель общества защиты прав потребителей «Народный контроль» Алексей Смирнов в разговоре с журналистом URA.RU. По его словам такая проблема возникает из-за итого, что бизнес сейчас не проверяется в РФ. Другой специалист — эксперт по транспорту московского областного отделения «Опоры России» Вячеслав Белобжецкий уточнил, что в 2024 году цены на бензин и дизель в России могут увеличиться примерно на 7%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия возглавила топ 20 стран с наименьшей стоимостью бензина. Средняя цена за литр на сегодня составляет 55,2 рубля за литр. Таким образом РФ встала на 17 место соответствующего рейтинга. Об этом рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева. «Россия вошла в двадцатку стран по доступности топлива для населения», — заявила Елена Саратцева в ходе выступления на форуме «Иннопром. Центральная Азия». Ее слова передает «Ридус». Она, ссылаясь на данные GlobalPetrolPrices, отметила, что Россия занимает 17 место в рейтинге по доступности топлива. По данным за январь этого года цена за литр бензина сейчас составляет 55,2 рубля. Несмотря на доступный ценник на бензин, его качество в стране заметно снижается. Такие выводы сделал представитель общества защиты прав потребителей «Народный контроль» Алексей Смирнов в разговоре с журналистом URA.RU. По его словам такая проблема возникает из-за итого, что бизнес сейчас не проверяется в РФ. Другой специалист — эксперт по транспорту московского областного отделения «Опоры России» Вячеслав Белобжецкий уточнил, что в 2024 году цены на бензин и дизель в России могут увеличиться примерно на 7%.