«Народный контроль»: в России стремительно падает качество топлива

Качество топлива в России падает, а наказать недобросовестных производителей не могут, поскольку проверки бизнеса в стране сейчас не проводят. Об этом рассказал URA.RU представитель общества защиты прав потребителей «Народный контроль», которая занимается мониторингом качества топлива, Алексей Смирнов.
«Качество бензина уже снижается. Мы ездим, проверяем, сообщаем о нарушениях, люди пишут жалобы. Мы обращались в Росстандарт, в Роспотребнадзор, в прокуратуру. Все говорят, что это малый и средний бизнес, проверять не будут. У нас контроля нет вообще. Статистика Росстандарта некорректная. Они проверки реальные не делали уже четыре-пять лет. Потому что, во-первых, внеплановые проверки запрещены, возможны только при угрозе жизни и здоровью. Плановые также запрещены. С 2022 года вообще никто никого не проверяет с точки зрения именно малого и среднего предпринимательства. Прокуратура проверку не согласовывает, потому что нет угрозы. Если бы человек погиб, тогда бы все возбудились, а автомобиль „чихает“, значит он просто старый и нужно ехать в сервис. Такова их официальная позиция», — сказал Алексей Смирнов.
Он подчеркнул, что часть недобросовестных производителей выходит на рынок в пик высокого спроса. «Разные „самовары“ (малые нефтеперерабатывающие заводы, которые производят дизельное топливо низкого сорта якобы для своих нужд, улучшают его присадками и продают на небольших автозаправках в глубинке — прим. URA.RU) ждут нехватки топлива и тут же выходят на рынок со своим суррогатом. Мы это видим два раза в год. Весной перед посевной и осенью перед уборочной кампанией, когда цены растут», — отметил эксперт. Также «Народный контроль» сталкивался с ситуациями, когда под видом известных на рынке брендов продавалось топливо неизвестного происхождения. В другом случае уже готовый бензин разбавляли спиртом. Подтверждающие документы находятся в распоряжении URA.RU.
Если будет принято решение по снижению качества топлива, у недобросовестных производителей появится больше возможностей, объяснил специалист. «Бизнесу это будет только на руку. Они будут брать дешевый суррогат и продавать по той же самой высокой цене. Если мы идем к тому, что будет снижаться качество, то тем самым поможем зарабатывать деньги за счет водителей, здоровья и экологии», — заключил Смирнов.
URA.RU направило запрос в Росстандарт. На время публикации материала ответ не был получен.
В российском правительстве обсуждаются меры, как сдержать цены на бензин в период повышенного спроса, следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака. По данным Reuters, власти могут снизить требования к качеству топлива.
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