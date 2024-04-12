«Народный контроль»: в России стремительно падает качество топлива

13 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

На рынке появляется больше суррогатного топлива в пики спроса на него, сказал Алексей Смирнов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Качество топлива в России падает, а наказать недобросовестных производителей не могут, поскольку проверки бизнеса в стране сейчас не проводят. Об этом рассказал URA.RU представитель общества защиты прав потребителей «Народный контроль», которая занимается мониторингом качества топлива, Алексей Смирнов. Новость по теме Жители ХМАО пожаловались на качество бензина губернатору Комаровой «Качество бензина уже снижается. Мы ездим, проверяем, сообщаем о нарушениях, люди пишут жалобы. Мы обращались в Росстандарт, в Роспотребнадзор, в прокуратуру. Все говорят, что это малый и средний бизнес, проверять не будут. У нас контроля нет вообще. Статистика Росстандарта некорректная. Они проверки реальные не делали уже четыре-пять лет. Потому что, во-первых, внеплановые проверки запрещены, возможны только при угрозе жизни и здоровью. Плановые также запрещены. С 2022 года вообще никто никого не проверяет с точки зрения именно малого и среднего предпринимательства. Прокуратура проверку не согласовывает, потому что нет угрозы. Если бы человек погиб, тогда бы все возбудились, а автомобиль „чихает“, значит он просто старый и нужно ехать в сервис. Такова их официальная позиция», — сказал Алексей Смирнов. Он подчеркнул, что часть недобросовестных производителей выходит на рынок в пик высокого спроса. «Разные „самовары“ (малые нефтеперерабатывающие заводы, которые производят дизельное топливо низкого сорта якобы для своих нужд, улучшают его присадками и продают на небольших автозаправках в глубинке — прим. URA.RU) ждут нехватки топлива и тут же выходят на рынок со своим суррогатом. Мы это видим два раза в год. Весной перед посевной и осенью перед уборочной кампанией, когда цены растут», — отметил эксперт. Также «Народный контроль» сталкивался с ситуациями, когда под видом известных на рынке брендов продавалось топливо неизвестного происхождения. В другом случае уже готовый бензин разбавляли спиртом. Подтверждающие документы находятся в распоряжении URA.RU. Если будет принято решение по снижению качества топлива, у недобросовестных производителей появится больше возможностей, объяснил специалист. «Бизнесу это будет только на руку. Они будут брать дешевый суррогат и продавать по той же самой высокой цене. Если мы идем к тому, что будет снижаться качество, то тем самым поможем зарабатывать деньги за счет водителей, здоровья и экологии», — заключил Смирнов. URA.RU направило запрос в Росстандарт. На время публикации материала ответ не был получен. В российском правительстве обсуждаются меры, как сдержать цены на бензин в период повышенного спроса, следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака. По данным Reuters, власти могут снизить требования к качеству топлива. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Качество топлива в России падает, а наказать недобросовестных производителей не могут, поскольку проверки бизнеса в стране сейчас не проводят. Об этом рассказал URA.RU представитель общества защиты прав потребителей «Народный контроль», которая занимается мониторингом качества топлива, Алексей Смирнов. «Качество бензина уже снижается. Мы ездим, проверяем, сообщаем о нарушениях, люди пишут жалобы. Мы обращались в Росстандарт, в Роспотребнадзор, в прокуратуру. Все говорят, что это малый и средний бизнес, проверять не будут. У нас контроля нет вообще. Статистика Росстандарта некорректная. Они проверки реальные не делали уже четыре-пять лет. Потому что, во-первых, внеплановые проверки запрещены, возможны только при угрозе жизни и здоровью. Плановые также запрещены. С 2022 года вообще никто никого не проверяет с точки зрения именно малого и среднего предпринимательства. Прокуратура проверку не согласовывает, потому что нет угрозы. Если бы человек погиб, тогда бы все возбудились, а автомобиль „чихает“, значит он просто старый и нужно ехать в сервис. Такова их официальная позиция», — сказал Алексей Смирнов. Он подчеркнул, что часть недобросовестных производителей выходит на рынок в пик высокого спроса. «Разные „самовары“ (малые нефтеперерабатывающие заводы, которые производят дизельное топливо низкого сорта якобы для своих нужд, улучшают его присадками и продают на небольших автозаправках в глубинке — прим. URA.RU) ждут нехватки топлива и тут же выходят на рынок со своим суррогатом. Мы это видим два раза в год. Весной перед посевной и осенью перед уборочной кампанией, когда цены растут», — отметил эксперт. Также «Народный контроль» сталкивался с ситуациями, когда под видом известных на рынке брендов продавалось топливо неизвестного происхождения. В другом случае уже готовый бензин разбавляли спиртом. Подтверждающие документы находятся в распоряжении URA.RU. Если будет принято решение по снижению качества топлива, у недобросовестных производителей появится больше возможностей, объяснил специалист. «Бизнесу это будет только на руку. Они будут брать дешевый суррогат и продавать по той же самой высокой цене. Если мы идем к тому, что будет снижаться качество, то тем самым поможем зарабатывать деньги за счет водителей, здоровья и экологии», — заключил Смирнов. URA.RU направило запрос в Росстандарт. На время публикации материала ответ не был получен. В российском правительстве обсуждаются меры, как сдержать цены на бензин в период повышенного спроса, следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака. По данным Reuters, власти могут снизить требования к качеству топлива.