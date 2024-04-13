Россиян предупредили об увеличении цен на бензин

Эксперт Белобжецкий: цены на бензин и дизель в России вырастут на 7-10%

13 апреля 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

В 2024 году бензин и дизель в России могут подорожать Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2024 году цены на бензин и дизель в России могут увеличиться, но рост не превысит 7-10%. Такое мнение выразил эксперт по транспорту московского областного отделения «Опоры России» Вячеслав Белобжецкий. «Цены на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты имеют тренд к повышению. Предполагаю, что рост будет постепенным: 7-10% за год — это вполне вменяемая история», — сказал Вячеслав Белобжецкий в беседе с радио Sputnik . Он подчеркнул, что инфляция оказывает давление на цены всех товаров, включая топливо, и правительство с Центральным банком предпринимают меры для сдерживания этого процесса. Белобжецкий также отмечает сезонный характер спроса на дизельное топливо и возможное влияние атак беспилотников на объекты нефтяной отрасли. «В весенний период начинаются активные посевные работы, поэтому спрос на дизельное топливо вырастет и будет подталкивать цены вверх», — объяснил эксперт. Он также добавил, что хотя последствия атак на нефтеперерабатывающую промышленность пока не заметны в рознице, они могут повлиять на цены на бензин в ближайшем будущем. Ранее в беседе с URA.RU представитель общества защиты прав потребителей «Народный контроль», которая занимается мониторингом качества топлива, Алексей Смирнов рассказал, что качество топлива в России падает. Но наказать недобросовестных производителей не могут, поскольку проверки бизнеса в стране сейчас не проводят. Он добавил, что часть недобросовестных производителей выходит на рынок в пик высокого спроса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году цены на бензин и дизель в России могут увеличиться, но рост не превысит 7-10%. Такое мнение выразил эксперт по транспорту московского областного отделения «Опоры России» Вячеслав Белобжецкий. «Цены на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты имеют тренд к повышению. Предполагаю, что рост будет постепенным: 7-10% за год — это вполне вменяемая история», — сказал Вячеслав Белобжецкий в беседе с радио Sputnik. Он подчеркнул, что инфляция оказывает давление на цены всех товаров, включая топливо, и правительство с Центральным банком предпринимают меры для сдерживания этого процесса. Белобжецкий также отмечает сезонный характер спроса на дизельное топливо и возможное влияние атак беспилотников на объекты нефтяной отрасли. «В весенний период начинаются активные посевные работы, поэтому спрос на дизельное топливо вырастет и будет подталкивать цены вверх», — объяснил эксперт. Он также добавил, что хотя последствия атак на нефтеперерабатывающую промышленность пока не заметны в рознице, они могут повлиять на цены на бензин в ближайшем будущем. Ранее в беседе с URA.RU представитель общества защиты прав потребителей «Народный контроль», которая занимается мониторингом качества топлива, Алексей Смирнов рассказал, что качество топлива в России падает. Но наказать недобросовестных производителей не могут, поскольку проверки бизнеса в стране сейчас не проводят. Он добавил, что часть недобросовестных производителей выходит на рынок в пик высокого спроса.