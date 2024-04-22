22 апреля 2024

Валерий Залужный получил новую международную должность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Залужный стал послом Украины Фото:

Великобритания одобрила кандидатуру бывшего главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного на пост посла Украины. Эту информацию распространил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Великобритания согласовала кандидатуру Залужного на [должность] нового посла Украины. Теперь должен появиться указ президента Украины о назначении», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале.

После замены Залужного на посту главнокомандующего ВСУ Александром Сырским, который до этого возглавлял сухопутные войска, украинские и западные СМИ обсуждали возможный конфликт между президентом Владимиром Зеленским и Залужным. Особенно активно этот вопрос поднимался осенью 2023 года, когда Washington Post выразила мнение о потенциальной угрозе со стороны Залужного для политической карьеры Зеленского, поэтому последний хотел избавиться от бывшего военачальника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания одобрила кандидатуру бывшего главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного на пост посла Украины. Эту информацию распространил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Великобритания согласовала кандидатуру Залужного на [должность] нового посла Украины. Теперь должен появиться указ президента Украины о назначении», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале. После замены Залужного на посту главнокомандующего ВСУ Александром Сырским, который до этого возглавлял сухопутные войска, украинские и западные СМИ обсуждали возможный конфликт между президентом Владимиром Зеленским и Залужным. Особенно активно этот вопрос поднимался осенью 2023 года, когда Washington Post выразила мнение о потенциальной угрозе со стороны Залужного для политической карьеры Зеленского, поэтому последний хотел избавиться от бывшего военачальника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...