Валерий Залужный получил новую международную должность

22 апреля 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Залужный стал послом Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Великобритания одобрила кандидатуру бывшего главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного на пост посла Украины. Эту информацию распространил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Великобритания согласовала кандидатуру Залужного на [должность] нового посла Украины. Теперь должен появиться указ президента Украины о назначении», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале. После замены Залужного на посту главнокомандующего ВСУ Александром Сырским, который до этого возглавлял сухопутные войска, украинские и западные СМИ обсуждали возможный конфликт между президентом Владимиром Зеленским и Залужным. Особенно активно этот вопрос поднимался осенью 2023 года, когда Washington Post выразила мнение о потенциальной угрозе со стороны Залужного для политической карьеры Зеленского, поэтому последний хотел избавиться от бывшего военачальника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания одобрила кандидатуру бывшего главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного на пост посла Украины. Эту информацию распространил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Великобритания согласовала кандидатуру Залужного на [должность] нового посла Украины. Теперь должен появиться указ президента Украины о назначении», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале. После замены Залужного на посту главнокомандующего ВСУ Александром Сырским, который до этого возглавлял сухопутные войска, украинские и западные СМИ обсуждали возможный конфликт между президентом Владимиром Зеленским и Залужным. Особенно активно этот вопрос поднимался осенью 2023 года, когда Washington Post выразила мнение о потенциальной угрозе со стороны Залужного для политической карьеры Зеленского, поэтому последний хотел избавиться от бывшего военачальника.