РФ создала аналог одного из самых дорогих препаратов в мире

23 апреля 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

Препарат будет выпускать биотехнологическая компания «Генериум» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России зарегистрировали отечественный аналог спинразы (международное непатентованное наименование — нусинерсен), одного из самых дорогих лекарств в мире, под брендом лантесенс для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщили в Минздраве. «Минздрав зарегистрировал в России отечественный аналог спинразы, одного из самых дорогих лекарств в мире, применяемого для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых. Его будет выпускать биотехнологическая компания „Генериум“», — передает газета «Ведомости». Стоимость упаковки этого препарата американской фирмы Biogen в России — 5,13 миллионов рублей. Отмечается, что отечественный аналог будет стоить дешевле. В Москве ранее разработали клапан для газовых турбин который регулирует поток топливного газа, необходимый для работы генераторов и газоперекачивающих агрегатов в магистральных газопроводах, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что он заменил импортное изделие в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России зарегистрировали отечественный аналог спинразы (международное непатентованное наименование — нусинерсен), одного из самых дорогих лекарств в мире, под брендом лантесенс для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщили в Минздраве. «Минздрав зарегистрировал в России отечественный аналог спинразы, одного из самых дорогих лекарств в мире, применяемого для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых. Его будет выпускать биотехнологическая компания „Генериум“», — передает газета «Ведомости». Стоимость упаковки этого препарата американской фирмы Biogen в России — 5,13 миллионов рублей. Отмечается, что отечественный аналог будет стоить дешевле. В Москве ранее разработали клапан для газовых турбин который регулирует поток топливного газа, необходимый для работы генераторов и газоперекачивающих агрегатов в магистральных газопроводах, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что он заменил импортное изделие в России.