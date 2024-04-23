РФ создала аналог одного из самых дорогих препаратов в мире

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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, эпидемия, анализ, инфекция
Препарат будет выпускать биотехнологическая компания «Генериум» (архивное фото) Фото:

В России зарегистрировали отечественный аналог спинразы (международное непатентованное наименование — нусинерсен), одного из самых дорогих лекарств в мире, под брендом лантесенс для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщили в Минздраве.

«Минздрав зарегистрировал в России отечественный аналог спинразы, одного из самых дорогих лекарств в мире, применяемого для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых. Его будет выпускать биотехнологическая компания „Генериум“», — передает газета «Ведомости».

Стоимость упаковки этого препарата американской фирмы Biogen в России — 5,13 миллионов рублей. Отмечается, что отечественный аналог будет стоить дешевле.

В Москве ранее разработали клапан для газовых турбин который регулирует поток топливного газа, необходимый для работы генераторов и газоперекачивающих агрегатов в магистральных газопроводах, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что он заменил импортное изделие в России.

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В России зарегистрировали отечественный аналог спинразы (международное непатентованное наименование — нусинерсен), одного из самых дорогих лекарств в мире, под брендом лантесенс для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщили в Минздраве. «Минздрав зарегистрировал в России отечественный аналог спинразы, одного из самых дорогих лекарств в мире, применяемого для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых. Его будет выпускать биотехнологическая компания „Генериум“», — передает газета «Ведомости». Стоимость упаковки этого препарата американской фирмы Biogen в России — 5,13 миллионов рублей. Отмечается, что отечественный аналог будет стоить дешевле. В Москве ранее разработали клапан для газовых турбин который регулирует поток топливного газа, необходимый для работы генераторов и газоперекачивающих агрегатов в магистральных газопроводах, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что он заменил импортное изделие в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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