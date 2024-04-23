РФ создала аналог одного из самых дорогих препаратов в мире

В России зарегистрировали отечественный аналог спинразы (международное непатентованное наименование — нусинерсен), одного из самых дорогих лекарств в мире, под брендом лантесенс для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщили в Минздраве.
«Минздрав зарегистрировал в России отечественный аналог спинразы, одного из самых дорогих лекарств в мире, применяемого для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых. Его будет выпускать биотехнологическая компания „Генериум“», — передает газета «Ведомости».
Стоимость упаковки этого препарата американской фирмы Biogen в России — 5,13 миллионов рублей. Отмечается, что отечественный аналог будет стоить дешевле.
В Москве ранее разработали клапан для газовых турбин который регулирует поток топливного газа, необходимый для работы генераторов и газоперекачивающих агрегатов в магистральных газопроводах, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что он заменил импортное изделие в России.
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