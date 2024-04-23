«Коммерсант» раскрыл, во сколько обойдется цифровая трансформация РФ

«Коммерсант»: на цифровую трансформацию РФ направят 1,6 трлн рублей

23 апреля 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Нацпроект включает в себя восемь ключевых направлений развития IT Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На реализацию нового в России нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» до 2030 года направят не менее 1,6 триллиона рублей, в том числе из внебюджетных источников. Об этом со ссылкой на расчеты правительства РФ пишет «Коммерсант». «В правительстве рассчитывают затраты, в том числе из внебюджетных источников, на реализацию нового нацпроекта „Экономика данных и цифровая трансформация государства“ до 2030 года. Его итоговый объем сейчас оценивается в 1,6 трлн руб», — пишет издание. Нацпроект включает в себя восемь ключевых направлений развития IT. Больше всего затрат потребуют инфраструктура передачи данных, также искусственный интеллект и создание цифровых платформ. Как следует из предварительной версии документа, на федеральные проекты «Развитие национальной инфраструктуры передачи и обработки данных» направят 566,6 миллиардов рублей, из которых 350,3 миллиардов рублей — внебюджетные, на «Искусственный интеллект» планируется затратить 388 миллиардов рублей при 187,8 миллиардах рублей внебюджетных. На «Создание и развитие цифровых платформ» направят только бюджетные средства — 368,1 миллиардов рублей, на «Поддержку новых разработок и их внедрения» — 134,4 миллиарда рублей, из них 45,5 миллиардов рублей внебюджетных. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» сменит проект «Цифровая экономика», который завершается в 2024 году. Информацию об этом подтвердил источник в правительстве. Россия готова к переходу в экономику данных, а власть, бизнес и общество ведут жаркие дискуссии: какое будущее ждет интернет и что делать с «цифровыми двойниками». О ключевых процессах в российском сегменте сети ранее в интервью URA.RU рассказал руководитель АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На реализацию нового в России нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» до 2030 года направят не менее 1,6 триллиона рублей, в том числе из внебюджетных источников. Об этом со ссылкой на расчеты правительства РФ пишет «Коммерсант». «В правительстве рассчитывают затраты, в том числе из внебюджетных источников, на реализацию нового нацпроекта „Экономика данных и цифровая трансформация государства“ до 2030 года. Его итоговый объем сейчас оценивается в 1,6 трлн руб», — пишет издание. Нацпроект включает в себя восемь ключевых направлений развития IT. Больше всего затрат потребуют инфраструктура передачи данных, также искусственный интеллект и создание цифровых платформ. Как следует из предварительной версии документа, на федеральные проекты «Развитие национальной инфраструктуры передачи и обработки данных» направят 566,6 миллиардов рублей, из которых 350,3 миллиардов рублей — внебюджетные, на «Искусственный интеллект» планируется затратить 388 миллиардов рублей при 187,8 миллиардах рублей внебюджетных. На «Создание и развитие цифровых платформ» направят только бюджетные средства — 368,1 миллиардов рублей, на «Поддержку новых разработок и их внедрения» — 134,4 миллиарда рублей, из них 45,5 миллиардов рублей внебюджетных. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» сменит проект «Цифровая экономика», который завершается в 2024 году. Информацию об этом подтвердил источник в правительстве. Россия готова к переходу в экономику данных, а власть, бизнес и общество ведут жаркие дискуссии: какое будущее ждет интернет и что делать с «цифровыми двойниками». О ключевых процессах в российском сегменте сети ранее в интервью URA.RU рассказал руководитель АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.