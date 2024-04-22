В Тюменской области спасатели на пожаре нашли тело человека

В деревне Первотроицк Тюменской области в ночь с 22 на 23 апреля загорелся частный жилой дом. Сотрудники регионального управления МЧС сообщили, что после ликвидации пожара на месте ЧП обнаружили тело человека.
«23 апреля 2024 года около часа ночи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в деревне Первотроицк Ишимского района. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пожарные, прибывшие на место возгорания, обнаружили, что дом горит полностью. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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В деревне Первотроицк Тюменской области в ночь с 22 на 23 апреля загорелся частный жилой дом. Сотрудники регионального управления МЧС сообщили, что после ликвидации пожара на месте ЧП обнаружили тело человека. «23 апреля 2024 года около часа ночи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в деревне Первотроицк Ишимского района. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожарные, прибывшие на место возгорания, обнаружили, что дом горит полностью. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.