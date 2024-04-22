Происшествия Пожары В Тюменской области спасатели на пожаре нашли тело человека 23 апреля 2024 в 08:01 Размер текста - 17 + Ведутся работы по установлению всех обстоятельств ЧП Фото: Илья Московец © URA.RU В деревне Первотроицк Тюменской области в ночь с 22 на 23 апреля загорелся частный жилой дом. Сотрудники регионального управления МЧС сообщили, что после ликвидации пожара на месте ЧП обнаружили тело человека. «23 апреля 2024 года около часа ночи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в деревне Первотроицк Ишимского района. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожарные, прибывшие на место возгорания, обнаружили, что дом горит полностью. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В деревне Первотроицк Тюменской области в ночь с 22 на 23 апреля загорелся частный жилой дом. Сотрудники регионального управления МЧС сообщили, что после ликвидации пожара на месте ЧП обнаружили тело человека. «23 апреля 2024 года около часа ночи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном в деревне Первотроицк Ишимского района. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожарные, прибывшие на место возгорания, обнаружили, что дом горит полностью. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям