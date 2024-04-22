Сотовая связь и интернет появятся в 33 селах Челябинской области

23 апреля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Строительство сетей связи началось в десяти населенных пунктах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мобильная связь и интернет в 2024 году появится еще в 33 малых населенных пунктах Челябинской области. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области направило в адрес комитета заксобрания по информполитике перечень из 204 населенных пунктов региона, не обеспеченных устойчивой связью и доступом к сети „Интернет“. За населенный пункт, где проживают от 100 до 500 человек, южноуральцы смогут проголосовать в электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг, или направив письмо обычной почтой в Минцифры России. По итогам голосования, проводившегося в 2023 году, в 33 населенных пунктах, набравших наибольшее количество голосов, на федеральные средства будут построены сети связи. В десяти оператор уже приступил к их строительству», — сообщили в пресс-службе ЗСО. Инфраструктура связи должна развиваться везде: и в больших городах, и в малых отдаленных селах. Что смогут сделать депутаты Законодательного собрания и как повлиять на решение вопроса с обеспечением связью и доступом к сети «Интернет», обсудили депутаты комитета ЗСО по информационной политике. «Несмотря на санкции и возникшие сложности с приобретением оборудования, вопрос обеспеченности населения связью и доступом к сети Интернет считаем важным. Депутаты комитета отмечают, что развитие сетей связи в регионе проходит достаточно активно. В текущем году работа будет продолжена. Депутатский корпус областного парламента возьмет ситуацию с участием жителей региона во всероссийском голосовании на свой контроль», — сказал спикер заксобрания Олег Гербер. Ежегодно в областном бюджете предусмотрено финансирование на возмещение операторам связи части затрат на развитие связи. В 2023 году операторам связи затраты возмещены на 10 миллионов рублей, созданы абонентские линии широкополосного доступа к интернету в 16 населенных пунктах, в которых проживают 3300 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мобильная связь и интернет в 2024 году появится еще в 33 малых населенных пунктах Челябинской области. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области направило в адрес комитета заксобрания по информполитике перечень из 204 населенных пунктов региона, не обеспеченных устойчивой связью и доступом к сети „Интернет“. За населенный пункт, где проживают от 100 до 500 человек, южноуральцы смогут проголосовать в электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг, или направив письмо обычной почтой в Минцифры России. По итогам голосования, проводившегося в 2023 году, в 33 населенных пунктах, набравших наибольшее количество голосов, на федеральные средства будут построены сети связи. В десяти оператор уже приступил к их строительству», — сообщили в пресс-службе ЗСО. Инфраструктура связи должна развиваться везде: и в больших городах, и в малых отдаленных селах. Что смогут сделать депутаты Законодательного собрания и как повлиять на решение вопроса с обеспечением связью и доступом к сети «Интернет», обсудили депутаты комитета ЗСО по информационной политике. «Несмотря на санкции и возникшие сложности с приобретением оборудования, вопрос обеспеченности населения связью и доступом к сети Интернет считаем важным. Депутаты комитета отмечают, что развитие сетей связи в регионе проходит достаточно активно. В текущем году работа будет продолжена. Депутатский корпус областного парламента возьмет ситуацию с участием жителей региона во всероссийском голосовании на свой контроль», — сказал спикер заксобрания Олег Гербер. Ежегодно в областном бюджете предусмотрено финансирование на возмещение операторам связи части затрат на развитие связи. В 2023 году операторам связи затраты возмещены на 10 миллионов рублей, созданы абонентские линии широкополосного доступа к интернету в 16 населенных пунктах, в которых проживают 3300 человек.