Как в Челябинской области будут работать почтовые отделения в майские праздники

В Челябинской области график работы почтовых отделений изменится 1, 8 и 9 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Почты России.
«1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Челябинской области. Со 2 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Сокращенный день для работников почты ввели 8 мая. Отделения закроются на час раньше. В выходные дни с 28 по 30 апреля и с 10 по 12 мая почтальоны не будут разносить письма и газеты. Пенсии и пособия будут доставлены в даты, согласованные с реготделениями Соцфонда РФ.
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