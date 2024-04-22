Как в Челябинской области будут работать почтовые отделения в майские праздники

Почтовые отделения Челябинской области не будут работать 1 и 9 мая

23 апреля 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

В Челябинской области почта не будет работать 1 и 9 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области график работы почтовых отделений изменится 1, 8 и 9 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Почты России. «1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Челябинской области. Со 2 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Сокращенный день для работников почты ввели 8 мая. Отделения закроются на час раньше. В выходные дни с 28 по 30 апреля и с 10 по 12 мая почтальоны не будут разносить письма и газеты. Пенсии и пособия будут доставлены в даты, согласованные с реготделениями Соцфонда РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области график работы почтовых отделений изменится 1, 8 и 9 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Почты России. «1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Челябинской области. Со 2 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Сокращенный день для работников почты ввели 8 мая. Отделения закроются на час раньше. В выходные дни с 28 по 30 апреля и с 10 по 12 мая почтальоны не будут разносить письма и газеты. Пенсии и пособия будут доставлены в даты, согласованные с реготделениями Соцфонда РФ.