22 апреля 2024

Как в Челябинской области будут работать почтовые отделения в майские праздники

Почтовые отделения Челябинской области не будут работать 1 и 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
В Челябинской области почта не будет работать 1 и 9 мая Фото:

В Челябинской области график работы почтовых отделений изменится 1, 8 и 9 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Почты России.

«1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Челябинской области. Со 2 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Сокращенный день для работников почты ввели 8 мая. Отделения закроются на час раньше. В выходные дни с 28 по 30 апреля и с 10 по 12 мая почтальоны не будут разносить письма и газеты. Пенсии и пособия будут доставлены в даты, согласованные с реготделениями Соцфонда РФ.

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В Челябинской области график работы почтовых отделений изменится 1, 8 и 9 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Почты России. «1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Челябинской области. Со 2 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Сокращенный день для работников почты ввели 8 мая. Отделения закроются на час раньше. В выходные дни с 28 по 30 апреля и с 10 по 12 мая почтальоны не будут разносить письма и газеты. Пенсии и пособия будут доставлены в даты, согласованные с реготделениями Соцфонда РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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