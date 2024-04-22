Глава тюменской деревни извинилась за трупы животных на затопленной свалке. Видео

23 апреля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Татьяна Нененко признала, что сообщение журналистов не было фейком Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Глава Ларихинского сельского поселения (Тюменская область) Татьяна Нененко ранее утверждавшая, что свалку в деревни Воронина не размыло, на камеру извинилась за мусор и трупы животных, которые плавают в воде. На разговор чиновницу вызвали корреспонденты URA.RU. «Я признаю, что мусор находится в воде на этой свалке. Что касается останков животных — извините», — заявила в разговоре с журналистами Нененко. Ранее глава поселения опровергала материал URA.RU, в котором агентство показало состояние свалки. Сообщение о том, что видео с места событий — это фейк, публиковал и информационный центр правительства Тюменской области. Чтобы доказать, что съемка была реальной, журналисты вновь выехали на место. По словам Нененко, свалка в деревне узаконена. До людей донесли, что пользоваться ей нельзя, так как она законсервирована, рекультивация намечена на 2025 год. «Так как нет человека, чтобы следить за ситуацией, я допускаю, что иногда сюда могут привозить мусор», — подчеркнула Нененко. Она также отметила, что свалка находится примерно в километре от деревни. Однако, судя по картам, от ближайшего дома до скопища мусора не более 200 метров. URA.RU направило запросы по ситуации с трупами животных на размытой свалке в Роспотребнадзор и прокуратуру. Ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Ларихинского сельского поселения (Тюменская область) Татьяна Нененко ранее утверждавшая, что свалку в деревни Воронина не размыло, на камеру извинилась за мусор и трупы животных, которые плавают в воде. На разговор чиновницу вызвали корреспонденты URA.RU. «Я признаю, что мусор находится в воде на этой свалке. Что касается останков животных — извините», — заявила в разговоре с журналистами Нененко. Ранее глава поселения опровергала материал URA.RU, в котором агентство показало состояние свалки. Сообщение о том, что видео с места событий — это фейк, публиковал и информационный центр правительства Тюменской области. Чтобы доказать, что съемка была реальной, журналисты вновь выехали на место. По словам Нененко, свалка в деревне узаконена. До людей донесли, что пользоваться ей нельзя, так как она законсервирована, рекультивация намечена на 2025 год. «Так как нет человека, чтобы следить за ситуацией, я допускаю, что иногда сюда могут привозить мусор», — подчеркнула Нененко. Она также отметила, что свалка находится примерно в километре от деревни. Однако, судя по картам, от ближайшего дома до скопища мусора не более 200 метров. URA.RU направило запросы по ситуации с трупами животных на размытой свалке в Роспотребнадзор и прокуратуру. Ответы ожидаются.