URA.RU показало «фейковую» свалку, о которой не знает глава затопленной деревни. Видео

В Тюменской области у затопленной деревни на свалке лежат трупы животных

23 апреля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Так выглядит та самая свалка 23 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Журналисты URA.RU 22 апреля показали размытую свалку у деревни Воронина Ишимского района. Позднее власти опровергли эту информацию, назвав сообщение фейком. Глава Ларихинского сельского поселения Татьяна Нененко заявила, что не знает, где было снято видео, а свалка в деревне законсервирована и о ее размытии речи не идет. 23 апреля корреспонденты решили еще раз показать чиновнице то, что в действительности происходит на вверенной ей территории. Как оказалось, под водой также оказались трупы животных и птиц. «Фейк или не фейк, что у деревни Воронина размещена свалка, которая размыта водой? Предлагаем вам самим сделать выводы. Также приглашаем главу поселения Татьяну Нененко встретиться с нами на этом „замечательном“ месте, где есть трупы животных и плавающий в воде мусор», — передает корреспондент URA.RU. 22 апреля журналисты URA.RU сняли свалку у деревни Воронина. Ее начала размывать вода, и непонятно, сколько мусора уже успело унести течение. Вечером того же дня в инфоцентре правительства Тюменской области вышло опровержение информации. Со слов главы Ларихинского сельского поселения Татьяны Нененко репортаж корреспондентов назвали фейком. «Где снято видео „размытой свалки“ — неизвестно. Мы, местные жители, не узнаем местность. Существующая свалка законсервирована, вода до нее дошла, но в небольшом количестве», — отметила Татьяна Нененко. Чтобы показать чиновнице то, что она, по какой-то причине, не наблюдает вблизи вверенного ей поселения, 23 апреля журналисты вновь отправились на это место. Как оказалось, за ночь на «законсервированной» свалке чуть ушла вода и стало видно, что на ней валяются свежие трупы — собаки и нескольких куриц. Подробнее — в видео. Из этических соображений редакция заблюрила останки животных, чтобы не травмировать читателей. Однако исходный вариант URA.RU готово предоставить любым надзорным органам. Скрин URA.RU из telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналисты URA.RU 22 апреля показали размытую свалку у деревни Воронина Ишимского района. Позднее власти опровергли эту информацию, назвав сообщение фейком. Глава Ларихинского сельского поселения Татьяна Нененко заявила, что не знает, где было снято видео, а свалка в деревне законсервирована и о ее размытии речи не идет. 23 апреля корреспонденты решили еще раз показать чиновнице то, что в действительности происходит на вверенной ей территории. Как оказалось, под водой также оказались трупы животных и птиц. «Фейк или не фейк, что у деревни Воронина размещена свалка, которая размыта водой? Предлагаем вам самим сделать выводы. Также приглашаем главу поселения Татьяну Нененко встретиться с нами на этом „замечательном“ месте, где есть трупы животных и плавающий в воде мусор», — передает корреспондент URA.RU. 22 апреля журналисты URA.RU сняли свалку у деревни Воронина. Ее начала размывать вода, и непонятно, сколько мусора уже успело унести течение. Вечером того же дня в инфоцентре правительства Тюменской области вышло опровержение информации. Со слов главы Ларихинского сельского поселения Татьяны Нененко репортаж корреспондентов назвали фейком. «Где снято видео „размытой свалки“ — неизвестно. Мы, местные жители, не узнаем местность. Существующая свалка законсервирована, вода до нее дошла, но в небольшом количестве», — отметила Татьяна Нененко. Чтобы показать чиновнице то, что она, по какой-то причине, не наблюдает вблизи вверенного ей поселения, 23 апреля журналисты вновь отправились на это место. Как оказалось, за ночь на «законсервированной» свалке чуть ушла вода и стало видно, что на ней валяются свежие трупы — собаки и нескольких куриц. Подробнее — в видео. Из этических соображений редакция заблюрила останки животных, чтобы не травмировать читателей. Однако исходный вариант URA.RU готово предоставить любым надзорным органам.