Журналисты URA.RU 22 апреля показали размытую свалку у деревни Воронина Ишимского района. Позднее власти опровергли эту информацию, назвав сообщение фейком. Глава Ларихинского сельского поселения Татьяна Нененко заявила, что не знает, где было снято видео, а свалка в деревне законсервирована и о ее размытии речи не идет. 23 апреля корреспонденты решили еще раз показать чиновнице то, что в действительности происходит на вверенной ей территории. Как оказалось, под водой также оказались трупы животных и птиц.
«Фейк или не фейк, что у деревни Воронина размещена свалка, которая размыта водой? Предлагаем вам самим сделать выводы. Также приглашаем главу поселения Татьяну Нененко встретиться с нами на этом „замечательном“ месте, где есть трупы животных и плавающий в воде мусор», — передает корреспондент URA.RU.
22 апреля журналисты URA.RU сняли свалку у деревни Воронина. Ее начала размывать вода, и непонятно, сколько мусора уже успело унести течение. Вечером того же дня в инфоцентре правительства Тюменской области вышло опровержение информации. Со слов главы Ларихинского сельского поселения Татьяны Нененко репортаж корреспондентов назвали фейком.
«Где снято видео „размытой свалки“ — неизвестно. Мы, местные жители, не узнаем местность. Существующая свалка законсервирована, вода до нее дошла, но в небольшом количестве», — отметила Татьяна Нененко.
Чтобы показать чиновнице то, что она, по какой-то причине, не наблюдает вблизи вверенного ей поселения, 23 апреля журналисты вновь отправились на это место. Как оказалось, за ночь на «законсервированной» свалке чуть ушла вода и стало видно, что на ней валяются свежие трупы — собаки и нескольких куриц.
Подробнее — в видео. Из этических соображений редакция заблюрила останки животных, чтобы не травмировать читателей. Однако исходный вариант URA.RU готово предоставить любым надзорным органам.
Скрин URA.RU из telegram-канала информационного центра правительства Тюменской области
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Журналисты URA.RU 22 апреля показали размытую свалку у деревни Воронина Ишимского района. Позднее власти опровергли эту информацию, назвав сообщение фейком. Глава Ларихинского сельского поселения Татьяна Нененко заявила, что не знает, где было снято видео, а свалка в деревне законсервирована и о ее размытии речи не идет. 23 апреля корреспонденты решили еще раз показать чиновнице то, что в действительности происходит на вверенной ей территории. Как оказалось, под водой также оказались трупы животных и птиц. «Фейк или не фейк, что у деревни Воронина размещена свалка, которая размыта водой? Предлагаем вам самим сделать выводы. Также приглашаем главу поселения Татьяну Нененко встретиться с нами на этом „замечательном“ месте, где есть трупы животных и плавающий в воде мусор», — передает корреспондент URA.RU. 22 апреля журналисты URA.RU сняли свалку у деревни Воронина. Ее начала размывать вода, и непонятно, сколько мусора уже успело унести течение. Вечером того же дня в инфоцентре правительства Тюменской области вышло опровержение информации. Со слов главы Ларихинского сельского поселения Татьяны Нененко репортаж корреспондентов назвали фейком. «Где снято видео „размытой свалки“ — неизвестно. Мы, местные жители, не узнаем местность. Существующая свалка законсервирована, вода до нее дошла, но в небольшом количестве», — отметила Татьяна Нененко. Чтобы показать чиновнице то, что она, по какой-то причине, не наблюдает вблизи вверенного ей поселения, 23 апреля журналисты вновь отправились на это место. Как оказалось, за ночь на «законсервированной» свалке чуть ушла вода и стало видно, что на ней валяются свежие трупы — собаки и нескольких куриц. Подробнее — в видео. Из этических соображений редакция заблюрила останки животных, чтобы не травмировать читателей. Однако исходный вариант URA.RU готово предоставить любым надзорным органам.