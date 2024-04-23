Челябинский губернатор наградил председателя областного суда Малашковца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция с Председателем челябинского областного суда Вячеславом Малашковцом. Челябинск, улыбка, малашковец вячеслав, портрет
Вячеслав Малашковец работает председателем Челябинского областного суда с 2019 года Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал постановление о награждении председателя облсуда Вячеслава Малашковца. Малашковец получит медаль «За вклад в развитие Челябинской области».

«За заслуги в обеспечении прав и свобод граждан, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка, высокий уровень профессионализма наградить медалью «За вклад в развитие Челябинской области Малашковца Вячеслава Владимировича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов.

Малашковец был назначен председателем облсуда в апреле 2019 года. Ранее в этом же суде он занимал должность заместителя председателя. Малашковец выпускник Свердловской юридический академии. С 1993 по 1998 он нес службу в органах МВД, а с 1998 года работает в судебной системе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал постановление о награждении председателя облсуда Вячеслава Малашковца. Малашковец получит медаль «За вклад в развитие Челябинской области». «За заслуги в обеспечении прав и свобод граждан, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка, высокий уровень профессионализма наградить медалью «За вклад в развитие Челябинской области Малашковца Вячеслава Владимировича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов. Малашковец был назначен председателем облсуда в апреле 2019 года. Ранее в этом же суде он занимал должность заместителя председателя. Малашковец выпускник Свердловской юридический академии. С 1993 по 1998 он нес службу в органах МВД, а с 1998 года работает в судебной системе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...