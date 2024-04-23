Челябинский губернатор наградил председателя областного суда Малашковца

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал постановление о награждении председателя облсуда Вячеслава Малашковца. Малашковец получит медаль «За вклад в развитие Челябинской области».
«За заслуги в обеспечении прав и свобод граждан, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка, высокий уровень профессионализма наградить медалью «За вклад в развитие Челябинской области Малашковца Вячеслава Владимировича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов.
Малашковец был назначен председателем облсуда в апреле 2019 года. Ранее в этом же суде он занимал должность заместителя председателя. Малашковец выпускник Свердловской юридический академии. С 1993 по 1998 он нес службу в органах МВД, а с 1998 года работает в судебной системе.
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