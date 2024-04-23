В Челябинской области стратегическая магистраль может остаться без машинистов

23 апреля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Машинисты считают, что водить локомотивы скоро будет некому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нязепетровске Челябинской области уведомления об увольнении получили более 20 машинистов Южно-Уральской железной дороги. По их словам, сокращение связано с ликвидацией участка эксплуатации Нязепетровск. Железнодорожники посчитали решение неправильным и обратились к URA.RU. «Мы считаем странным, что во время проведения СВО начальник Южно-Уральской дирекции тяги решает сократить штат Южно-Уральской железной дороги путем сокращения локомотивных бригад производственного участка Нязепетровск и ликвидацией самого участка, заведомо зная, что Нязепетровская железнодорожная ветка является стратегически важной и единственной, соединяющей участок Транссибирской магистрали Златоустовского отделения дороги со Свердловской и Горьковской железными дорогами. В условиях нехватки кадров считаем недопустимым сокращение штатов работников локомотивных бригад», — говорится в обращении машинистов (имеется в распоряжении URA.RU). По словам машинистов, при возникновении ЧС на Транссибирской магистрали Нязепетровская ветка используется как единственная ветка пропуска как для грузовых, так и для пассажирских поездов. Этими поездами управляют именно локомотивные бригады производственного участка Нязепетровск, так как только они имеют заключение на право проведения работ на данном участке. После их увольнения машинистов, способных эксплуатировать поезда на этом участке железной дороги, не останется. Уведомления о предстоящем сокращении железнодорожники, по их словам, получили в конце марта — начале апреля с увольнением через два месяца. По словам машинистов, им предложили перевестись на работу в Златоуст, но, поскольку сами они живут в Нязепетровске, перевод связан с необходимостью переезда, что не всегда возможно. «Из 40 человек около 15 согласились на перевод. Около 25 машинистов и помощников машинистов перевестись отказались», — сообщил по телефону один из авторов обращения. Под имеющимся в распоряжении агентства документом стоит 11 подписей. В Главном управлении по труду и занятости Челябинской области агентству сообщили, что ЮУЖД уведомило о предстоящем сокращении 15 человек. Однако это связано со структурными изменениями внутри компании, и предполагается, что им будет предложена работа в ней. Если сотрудники не согласятся продолжить трудовую деятельность в компании, на рынке труда достаточно вакансий, чтобы трудоустроить попадающих под сокращение граждан. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУЖД. На момент выхода публикации ответа на запрос не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нязепетровске Челябинской области уведомления об увольнении получили более 20 машинистов Южно-Уральской железной дороги. По их словам, сокращение связано с ликвидацией участка эксплуатации Нязепетровск. Железнодорожники посчитали решение неправильным и обратились к URA.RU. «Мы считаем странным, что во время проведения СВО начальник Южно-Уральской дирекции тяги решает сократить штат Южно-Уральской железной дороги путем сокращения локомотивных бригад производственного участка Нязепетровск и ликвидацией самого участка, заведомо зная, что Нязепетровская железнодорожная ветка является стратегически важной и единственной, соединяющей участок Транссибирской магистрали Златоустовского отделения дороги со Свердловской и Горьковской железными дорогами. В условиях нехватки кадров считаем недопустимым сокращение штатов работников локомотивных бригад», — говорится в обращении машинистов (имеется в распоряжении URA.RU). По словам машинистов, при возникновении ЧС на Транссибирской магистрали Нязепетровская ветка используется как единственная ветка пропуска как для грузовых, так и для пассажирских поездов. Этими поездами управляют именно локомотивные бригады производственного участка Нязепетровск, так как только они имеют заключение на право проведения работ на данном участке. После их увольнения машинистов, способных эксплуатировать поезда на этом участке железной дороги, не останется. Уведомления о предстоящем сокращении железнодорожники, по их словам, получили в конце марта — начале апреля с увольнением через два месяца. По словам машинистов, им предложили перевестись на работу в Златоуст, но, поскольку сами они живут в Нязепетровске, перевод связан с необходимостью переезда, что не всегда возможно. «Из 40 человек около 15 согласились на перевод. Около 25 машинистов и помощников машинистов перевестись отказались», — сообщил по телефону один из авторов обращения. Под имеющимся в распоряжении агентства документом стоит 11 подписей. В Главном управлении по труду и занятости Челябинской области агентству сообщили, что ЮУЖД уведомило о предстоящем сокращении 15 человек. Однако это связано со структурными изменениями внутри компании, и предполагается, что им будет предложена работа в ней. Если сотрудники не согласятся продолжить трудовую деятельность в компании, на рынке труда достаточно вакансий, чтобы трудоустроить попадающих под сокращение граждан. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУЖД. На момент выхода публикации ответа на запрос не поступило.