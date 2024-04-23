ФСИН проверяет колонию «Черный дельфин» после жалоб о пытках

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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
«Черный дельфин» проверят после сообщений о пытках заключенных, уточнили в ФСИН Фото:

ФСИН РФ проводит проверку в колонии «Черный дельфин». Ранее на учреждение поступили жалобы о пытках заключенных, процесс проверки запустила омбудсмен Татьяна Москалькова.

«ФСИН России направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в оренбургской ИК-6 («Черный дельфин»), — уточнили в самом ведомстве. Заявление передает РИА Новости.

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ФСИН РФ проводит проверку в колонии «Черный дельфин». Ранее на учреждение поступили жалобы о пытках заключенных, процесс проверки запустила омбудсмен Татьяна Москалькова. «ФСИН России направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в оренбургской ИК-6 («Черный дельфин»), — уточнили в самом ведомстве. Заявление передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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