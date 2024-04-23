ФСИН проверяет колонию «Черный дельфин» после жалоб о пытках

«Черный дельфин» проверят после сообщений о пытках заключенных, уточнили в ФСИН
ФСИН РФ проводит проверку в колонии «Черный дельфин». Ранее на учреждение поступили жалобы о пытках заключенных, процесс проверки запустила омбудсмен Татьяна Москалькова.
«ФСИН России направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в оренбургской ИК-6 («Черный дельфин»), — уточнили в самом ведомстве. Заявление передает РИА Новости.
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