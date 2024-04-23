23 апреля 2024

Замминистра обороны РФ Иванов подозревается во взятке не менее 1 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, кошелек, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры
О задержании Иванова сообщили в СК РФ Фото:

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов подозревается в получении взятки размером свыше 1 миллиона рублей, как сообщили в Следственном комитете. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы.

«Из сообщения СК РФ следует, что он [Тимур Иванов] задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Особо крупный размер начинается с суммы 1 млн рублей. Таким образом, Иванов подозревается в получении взятки в размере более 1 млн рублей», — раскрывает ТАСС сообщение СК РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов подозревается в получении взятки размером свыше 1 миллиона рублей, как сообщили в Следственном комитете. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы. «Из сообщения СК РФ следует, что он [Тимур Иванов] задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Особо крупный размер начинается с суммы 1 млн рублей. Таким образом, Иванов подозревается в получении взятки в размере более 1 млн рублей», — раскрывает ТАСС сообщение СК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...