Замминистра обороны РФ Иванов подозревается во взятке не менее 1 млн рублей

23 апреля 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

О задержании Иванова сообщили в СК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов подозревается в получении взятки размером свыше 1 миллиона рублей, как сообщили в Следственном комитете. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы. «Из сообщения СК РФ следует, что он [Тимур Иванов] задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Особо крупный размер начинается с суммы 1 млн рублей. Таким образом, Иванов подозревается в получении взятки в размере более 1 млн рублей», — раскрывает ТАСС сообщение СК РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов подозревается в получении взятки размером свыше 1 миллиона рублей, как сообщили в Следственном комитете. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы. «Из сообщения СК РФ следует, что он [Тимур Иванов] задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Особо крупный размер начинается с суммы 1 млн рублей. Таким образом, Иванов подозревается в получении взятки в размере более 1 млн рублей», — раскрывает ТАСС сообщение СК РФ.