Замминистра обороны РФ Иванов подозревается во взятке не менее 1 млн рублей

О задержании Иванова сообщили в СК РФ
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов подозревается в получении взятки размером свыше 1 миллиона рублей, как сообщили в Следственном комитете. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы.
«Из сообщения СК РФ следует, что он [Тимур Иванов] задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Особо крупный размер начинается с суммы 1 млн рублей. Таким образом, Иванов подозревается в получении взятки в размере более 1 млн рублей», — раскрывает ТАСС сообщение СК РФ.
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