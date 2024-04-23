СК проводит следственные действия с замглавы Минобороны Ивановым

СК РФ проводит следственные действия
Следственный комитет Российской Федерации проводит необходимые следственные действия по делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом рассказали в самом ведомстве.
«Проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в СК РФ через официальный telegram-канал ведомства.
Президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу было доложено о задержании Иванова. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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