СК проводит следственные действия с замглавы Минобороны Ивановым

24 апреля 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

СК РФ проводит следственные действия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственный комитет Российской Федерации проводит необходимые следственные действия по делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом рассказали в самом ведомстве. «Проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в СК РФ через официальный telegram-канал ведомства. Президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу было доложено о задержании Иванова. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет Российской Федерации проводит необходимые следственные действия по делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом рассказали в самом ведомстве. «Проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в СК РФ через официальный telegram-канал ведомства. Президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу было доложено о задержании Иванова. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.