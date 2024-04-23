23 апреля 2024

СК проводит следственные действия с замглавы Минобороны Ивановым

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СК РФ проводит следственные действия Фото:

Следственный комитет Российской Федерации проводит необходимые следственные действия по делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом рассказали в самом ведомстве.

«Проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в СК РФ через официальный telegram-канал ведомства.

Президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу было доложено о задержании Иванова. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Следственный комитет Российской Федерации проводит необходимые следственные действия по делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом рассказали в самом ведомстве. «Проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в СК РФ через официальный telegram-канал ведомства. Президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу было доложено о задержании Иванова. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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