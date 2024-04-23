23 апреля 2024

Легенда российского ТВ встретится с учащимися Нового Уренгоя

Телеведущая Мария Ситтель проведет в Новом Уренгое открытый диалог
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с телеведущей состоится в Арктическом лицее Фото:

Знаменитая телеведущая Мария Ситтель 28 апреля посетит Новый Уренгой (ЯНАО) для участия в форуме «ЯмалКлик» на базе Арктического лицея. О визите Ситтель, ведущей новости на центральном телевидении более 20 лет, сообщили городские СМИ.

«Я уже в предвкушении встречи и считаю дни до поездки в Новый Уренгой. Для меня это будет первая поездка в ваши края», — сообщила Ситтель новоуренгойскому каналу «Импульс Севера».

Встреча с Марией Ситтель состоится в Арктическом лицее города в 13:30, где она проведет открытый диалог. Участие в мероприятии требует предварительной регистрации.

Ситтель начала карьеру телеведущей в 1997 году, а с 2001 года — работает на центральном ТВ. Лауреат премии «ТЭФИ» и преподаватель Высшей школы телевидения «Останкино».

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Знаменитая телеведущая Мария Ситтель 28 апреля посетит Новый Уренгой (ЯНАО) для участия в форуме «ЯмалКлик» на базе Арктического лицея. О визите Ситтель, ведущей новости на центральном телевидении более 20 лет, сообщили городские СМИ. «Я уже в предвкушении встречи и считаю дни до поездки в Новый Уренгой. Для меня это будет первая поездка в ваши края», — сообщила Ситтель новоуренгойскому каналу «Импульс Севера». Встреча с Марией Ситтель состоится в Арктическом лицее города в 13:30, где она проведет открытый диалог. Участие в мероприятии требует предварительной регистрации. Ситтель начала карьеру телеведущей в 1997 году, а с 2001 года — работает на центральном ТВ. Лауреат премии «ТЭФИ» и преподаватель Высшей школы телевидения «Останкино».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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