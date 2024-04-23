Легенда российского ТВ встретится с учащимися Нового Уренгоя

Телеведущая Мария Ситтель проведет в Новом Уренгое открытый диалог

24 апреля 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Встреча с телеведущей состоится в Арктическом лицее Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Знаменитая телеведущая Мария Ситтель 28 апреля посетит Новый Уренгой (ЯНАО) для участия в форуме «ЯмалКлик» на базе Арктического лицея. О визите Ситтель, ведущей новости на центральном телевидении более 20 лет, сообщили городские СМИ. «Я уже в предвкушении встречи и считаю дни до поездки в Новый Уренгой. Для меня это будет первая поездка в ваши края», — сообщила Ситтель новоуренгойскому каналу «Импульс Севера». Встреча с Марией Ситтель состоится в Арктическом лицее города в 13:30, где она проведет открытый диалог. Участие в мероприятии требует предварительной регистрации. Ситтель начала карьеру телеведущей в 1997 году, а с 2001 года — работает на центральном ТВ. Лауреат премии «ТЭФИ» и преподаватель Высшей школы телевидения «Останкино». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Знаменитая телеведущая Мария Ситтель 28 апреля посетит Новый Уренгой (ЯНАО) для участия в форуме «ЯмалКлик» на базе Арктического лицея. О визите Ситтель, ведущей новости на центральном телевидении более 20 лет, сообщили городские СМИ. «Я уже в предвкушении встречи и считаю дни до поездки в Новый Уренгой. Для меня это будет первая поездка в ваши края», — сообщила Ситтель новоуренгойскому каналу «Импульс Севера». Встреча с Марией Ситтель состоится в Арктическом лицее города в 13:30, где она проведет открытый диалог. Участие в мероприятии требует предварительной регистрации. Ситтель начала карьеру телеведущей в 1997 году, а с 2001 года — работает на центральном ТВ. Лауреат премии «ТЭФИ» и преподаватель Высшей школы телевидения «Останкино».