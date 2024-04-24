В Пермском крае построят ледовый дворец спорта за 282 млн

В Кунгуре (Пермский край) возведут ледовый дворец спорта. Максимальная цена контракта составляет 282,6 млн рублей.
«Объявлен конкурс на проектирование и строительство крытого ледового объекта в Кунгуре. В здании ледового дворца спорта будут проводиться тренировки по хоккею, фигурному и массовому катанию на коньках», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на ГКУ «Центр организации закупок».
Дворец спорта будет двухэтажным и возведен на площади в 7921 м². Вместимость зала будет составлять 50 человек в смену. Работы должны начаться с 1 июня 2024 года, а завершить строительство планируется к концу 2025 года.
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В Кунгуре (Пермский край) возведут ледовый дворец спорта. Максимальная цена контракта составляет 282,6 млн рублей. «Объявлен конкурс на проектирование и строительство крытого ледового объекта в Кунгуре. В здании ледового дворца спорта будут проводиться тренировки по хоккею, фигурному и массовому катанию на коньках», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на ГКУ «Центр организации закупок». Дворец спорта будет двухэтажным и возведен на площади в 7921 м². Вместимость зала будет составлять 50 человек в смену. Работы должны начаться с 1 июня 2024 года, а завершить строительство планируется к концу 2025 года.