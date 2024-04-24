В Пермском крае построят ледовый дворец спорта за 282 млн

24 апреля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

В здании будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кунгуре (Пермский край) возведут ледовый дворец спорта. Максимальная цена контракта составляет 282,6 млн рублей. «Объявлен конкурс на проектирование и строительство крытого ледового объекта в Кунгуре. В здании ледового дворца спорта будут проводиться тренировки по хоккею, фигурному и массовому катанию на коньках», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на ГКУ «Центр организации закупок». Дворец спорта будет двухэтажным и возведен на площади в 7921 м². Вместимость зала будет составлять 50 человек в смену. Работы должны начаться с 1 июня 2024 года, а завершить строительство планируется к концу 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кунгуре (Пермский край) возведут ледовый дворец спорта. Максимальная цена контракта составляет 282,6 млн рублей. «Объявлен конкурс на проектирование и строительство крытого ледового объекта в Кунгуре. В здании ледового дворца спорта будут проводиться тренировки по хоккею, фигурному и массовому катанию на коньках», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на ГКУ «Центр организации закупок». Дворец спорта будет двухэтажным и возведен на площади в 7921 м². Вместимость зала будет составлять 50 человек в смену. Работы должны начаться с 1 июня 2024 года, а завершить строительство планируется к концу 2025 года.