Пермяк купил смартфон на «Яндекс Маркете» за 1 рубль, но получил его через суд

24 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Покупателю пришлось забирать смартфон через суд Фото: Игорь Пантин © URA.RU Житель Перми купил на маркетплейсе «Яндекс Маркет» смартфон Xiaomi за 1 рубль. Продавец аннулировал заказ из-за технического сбоя и ошибки в цене. Тогда пермяк обратился в суд. «В июне 2023 года пермяк через интернет-площадку „Яндекс Маркет“ заключил с ИП Переуда М. В. договор-купли продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Цена телефона — 1 рубль, оплачено в июне 2023 года. Заказ был отменен в силу неправильно установленной цены из-за технического сбоя. Пермяк просит обязать индивидуального предпринимателя передать смартфон и взыскать компенсацию», — сказано в картотеке Мотовилихинского районного суда Перми. Уточняется, что сначала покупатель направил продавцу досудебный иск с требованием отдать смартфон, но ответа не получил. Суд встал на сторону пермяка и обязал предпринимателя передать смартфон, а также оплатить компенсацию морального вреда — 750 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми купил на маркетплейсе «Яндекс Маркет» смартфон Xiaomi за 1 рубль. Продавец аннулировал заказ из-за технического сбоя и ошибки в цене. Тогда пермяк обратился в суд. «В июне 2023 года пермяк через интернет-площадку „Яндекс Маркет“ заключил с ИП Переуда М. В. договор-купли продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Цена телефона — 1 рубль, оплачено в июне 2023 года. Заказ был отменен в силу неправильно установленной цены из-за технического сбоя. Пермяк просит обязать индивидуального предпринимателя передать смартфон и взыскать компенсацию», — сказано в картотеке Мотовилихинского районного суда Перми. Уточняется, что сначала покупатель направил продавцу досудебный иск с требованием отдать смартфон, но ответа не получил. Суд встал на сторону пермяка и обязал предпринимателя передать смартфон, а также оплатить компенсацию морального вреда — 750 рублей.