Пермяк купил смартфон на «Яндекс Маркете» за 1 рубль, но получил его через суд

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Повседневная жизнь. Москва, вывеска, маркетплейс, яндекс маркет
Покупателю пришлось забирать смартфон через суд Фото:

Житель Перми купил на маркетплейсе «Яндекс Маркет» смартфон Xiaomi за 1 рубль. Продавец аннулировал заказ из-за технического сбоя и ошибки в цене. Тогда пермяк обратился в суд.

«В июне 2023 года пермяк через интернет-площадку „Яндекс Маркет“ заключил с ИП Переуда М. В. договор-купли продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Цена телефона — 1 рубль, оплачено в июне 2023 года. Заказ был отменен в силу неправильно установленной цены из-за технического сбоя. Пермяк просит обязать индивидуального предпринимателя передать смартфон и взыскать компенсацию», — сказано в картотеке Мотовилихинского районного суда Перми.

Уточняется, что сначала покупатель направил продавцу досудебный иск с требованием отдать смартфон, но ответа не получил. Суд встал на сторону пермяка и обязал предпринимателя передать смартфон, а также оплатить компенсацию морального вреда — 750 рублей.

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Житель Перми купил на маркетплейсе «Яндекс Маркет» смартфон Xiaomi за 1 рубль. Продавец аннулировал заказ из-за технического сбоя и ошибки в цене. Тогда пермяк обратился в суд. «В июне 2023 года пермяк через интернет-площадку „Яндекс Маркет“ заключил с ИП Переуда М. В. договор-купли продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Цена телефона — 1 рубль, оплачено в июне 2023 года. Заказ был отменен в силу неправильно установленной цены из-за технического сбоя. Пермяк просит обязать индивидуального предпринимателя передать смартфон и взыскать компенсацию», — сказано в картотеке Мотовилихинского районного суда Перми. Уточняется, что сначала покупатель направил продавцу досудебный иск с требованием отдать смартфон, но ответа не получил. Суд встал на сторону пермяка и обязал предпринимателя передать смартфон, а также оплатить компенсацию морального вреда — 750 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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