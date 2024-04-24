Стала известна одна из схем отката в деле арестованного замминистра Минобороны Иванова

«Лента.ру»: следствие вменяет замглавы МО Иванову взятки в виде ремонта особняка

24 апреля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Иванова подозревают в получении взятки в особо крупном размере Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Следствие обвиняет заместителя министра обороны Тимура Иванова в получении взяток в форме ремонта его особняка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. По данным собеседника издания, Иванов брал взятки ремонтом: работы проводили в его загородном доме. Их оплачивали через цепочку посредников фирмы, получавшей подряды на госзаказ. «Это только одна из схем — есть и другие», — пояснил источник. Тимура Иванова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В рамках расследования указывается, что взятка не была передана в форме наличных, а представляла собой предоставленную услугу. Иванов был арестован на срок двух месяцев, также под арест попал другой участник дела — бизнесмен Сергей Бородин, который, по данным СМИ, считался доверенным лицом Иванова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие обвиняет заместителя министра обороны Тимура Иванова в получении взяток в форме ремонта его особняка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. По данным собеседника издания, Иванов брал взятки ремонтом: работы проводили в его загородном доме. Их оплачивали через цепочку посредников фирмы, получавшей подряды на госзаказ. «Это только одна из схем — есть и другие», — пояснил источник. Тимура Иванова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В рамках расследования указывается, что взятка не была передана в форме наличных, а представляла собой предоставленную услугу. Иванов был арестован на срок двух месяцев, также под арест попал другой участник дела — бизнесмен Сергей Бородин, который, по данным СМИ, считался доверенным лицом Иванова.