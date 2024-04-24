В Москве вынесли приговор топ-менеджерам «Интерторга», обваровавшим Сбер

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
Экс-сотрудников признали виновными в хищении более 8,5 млрд рублей Фото:

Экс-совладельца и двух топ-менеджеров компании «Интерторг», управляющей крупнейшей сетью магазинов Spar в РФ, признали виновными в хищении более 8,5 млрд рублей у Сбербанка. Им назначили от четырех до шести лет колонии, сообщил суд в Москве.

«Суд в Москве назначил от четырех до шести лет колонии экс-совладельцу и двум топ-менеджерам компании „Интерторг“, которая управляет сетью магазинов Spar в РФ», — заявили в суде. Сообщение передает ТАСС.

Сотрудников фирмы «Интерторг», куда входит сеть магазинов Spar, задержали по подозрению в хищении восьми млрд рублей у кредитной организации Сбер 11 марта 2021 года. Днем ранее правоохранительными органами был задержан бывший совладелец сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаев. Его подозревают в мошенничестве.

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Экс-совладельца и двух топ-менеджеров компании «Интерторг», управляющей крупнейшей сетью магазинов Spar в РФ, признали виновными в хищении более 8,5 млрд рублей у Сбербанка. Им назначили от четырех до шести лет колонии, сообщил суд в Москве. «Суд в Москве назначил от четырех до шести лет колонии экс-совладельцу и двум топ-менеджерам компании „Интерторг“, которая управляет сетью магазинов Spar в РФ», — заявили в суде. Сообщение передает ТАСС. Сотрудников фирмы «Интерторг», куда входит сеть магазинов Spar, задержали по подозрению в хищении восьми млрд рублей у кредитной организации Сбер 11 марта 2021 года. Днем ранее правоохранительными органами был задержан бывший совладелец сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаев. Его подозревают в мошенничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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