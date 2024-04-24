В Москве вынесли приговор топ-менеджерам «Интерторга», обваровавшим Сбер

24 апреля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Экс-сотрудников признали виновными в хищении более 8,5 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-совладельца и двух топ-менеджеров компании «Интерторг», управляющей крупнейшей сетью магазинов Spar в РФ, признали виновными в хищении более 8,5 млрд рублей у Сбербанка. Им назначили от четырех до шести лет колонии, сообщил суд в Москве. «Суд в Москве назначил от четырех до шести лет колонии экс-совладельцу и двум топ-менеджерам компании „Интерторг“, которая управляет сетью магазинов Spar в РФ», — заявили в суде. Сообщение передает ТАСС. Сотрудников фирмы «Интерторг», куда входит сеть магазинов Spar, задержали по подозрению в хищении восьми млрд рублей у кредитной организации Сбер 11 марта 2021 года. Днем ранее правоохранительными органами был задержан бывший совладелец сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаев. Его подозревают в мошенничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-совладельца и двух топ-менеджеров компании «Интерторг», управляющей крупнейшей сетью магазинов Spar в РФ, признали виновными в хищении более 8,5 млрд рублей у Сбербанка. Им назначили от четырех до шести лет колонии, сообщил суд в Москве. «Суд в Москве назначил от четырех до шести лет колонии экс-совладельцу и двум топ-менеджерам компании „Интерторг“, которая управляет сетью магазинов Spar в РФ», — заявили в суде. Сообщение передает ТАСС. Сотрудников фирмы «Интерторг», куда входит сеть магазинов Spar, задержали по подозрению в хищении восьми млрд рублей у кредитной организации Сбер 11 марта 2021 года. Днем ранее правоохранительными органами был задержан бывший совладелец сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаев. Его подозревают в мошенничестве.