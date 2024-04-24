Мэр Ханты-Мансийска обратился к ветерану СВО, ставшему главой района

Мэр Ханты-Мансийска поздравил Александрова, ставшего главой Березовского района
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики, военный
Ветеран СВО Руслан Александров возглавил Березовский район ХМАО Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин поздравил ветерана спецоперации Руслана Александрова с избранием на должность главы Березовского района. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«От имени муниципального сообщества Югры поздравляю Руслана Владимировича Александрова с избранием на должность главы Березовского района. Пусть Ваши высокие морально-нравственные качества, патриотизм и мужество долгие годы служат принятию правильных решений и их дальнейшему воплощению в жизнь на благо земляков», — написал Максим Ряшин в tg-канале.

Ранее URA.RU писало, что первый в России мэр-ветеран СВО из ХМАО поделился планами в новой должности. Он начнет работу с подбора команды.

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин поздравил ветерана спецоперации Руслана Александрова с избранием на должность главы Березовского района. Об этом он написал в своем telegram-канале. «От имени муниципального сообщества Югры поздравляю Руслана Владимировича Александрова с избранием на должность главы Березовского района. Пусть Ваши высокие морально-нравственные качества, патриотизм и мужество долгие годы служат принятию правильных решений и их дальнейшему воплощению в жизнь на благо земляков», — написал Максим Ряшин в tg-канале. Ранее URA.RU писало, что первый в России мэр-ветеран СВО из ХМАО поделился планами в новой должности. Он начнет работу с подбора команды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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