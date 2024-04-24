Мэр Ханты-Мансийска обратился к ветерану СВО, ставшему главой района

Мэр Ханты-Мансийска поздравил Александрова, ставшего главой Березовского района

Ветеран СВО Руслан Александров возглавил Березовский район ХМАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин поздравил ветерана спецоперации Руслана Александрова с избранием на должность главы Березовского района. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«От имени муниципального сообщества Югры поздравляю Руслана Владимировича Александрова с избранием на должность главы Березовского района. Пусть Ваши высокие морально-нравственные качества, патриотизм и мужество долгие годы служат принятию правильных решений и их дальнейшему воплощению в жизнь на благо земляков», — написал Максим Ряшин в tg-канале.

Ранее URA.RU писало, что первый в России мэр-ветеран СВО из ХМАО поделился планами в новой должности. Он начнет работу с подбора команды.