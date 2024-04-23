Первый в России мэр-ветеран СВО из ХМАО поделился планами в новой должности

Мэр-ветеран СВО из ХМАО начнет работу с подбора команды

24 апреля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Руслан Александров начнет работу в новой должности с подбора команды Фото: Алексей Андронов © URA.RU Новый глава Березовского района Руслан Александров начнет работу в должности с подбора команды. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU. «Первоочередная задача — создать команду единомышленников. Мы объединим усилия с правительством округа, предприятиями и учреждениями и я уверен, что Березовский район получит новую ветвь развития», — сказал Руслан Александров в разговоре с журналистом URA.RU. Глава муниципалитета отметил, что в приоритете новой команды будет создание условий для местных жителей, чтобы прекратить отток населения из района. В первую очередь они займутся проблемами ЖКХ, аварийного жилья, строительства и другими. «Все эти вопросы не новы для меня, и сейчас нужно во всем разбираться и выстраивать работу», — отметил Александров. Руслан Александров родился 21 декабря 1978 года в Березово, Березовского района. Работал в районной администрации, с 2012 года — в Центре адаптивного спорта в Ханты-Мансийске. Ушел добровольцем на СВО еще до мобилизации, был ранен и по возвращении в Югру стал готовить будущих контрактников, он вел курсы боевого слаживания в центре патриотов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый глава Березовского района Руслан Александров начнет работу в должности с подбора команды. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU. «Первоочередная задача — создать команду единомышленников. Мы объединим усилия с правительством округа, предприятиями и учреждениями и я уверен, что Березовский район получит новую ветвь развития», — сказал Руслан Александров в разговоре с журналистом URA.RU. Глава муниципалитета отметил, что в приоритете новой команды будет создание условий для местных жителей, чтобы прекратить отток населения из района. В первую очередь они займутся проблемами ЖКХ, аварийного жилья, строительства и другими. «Все эти вопросы не новы для меня, и сейчас нужно во всем разбираться и выстраивать работу», — отметил Александров. Руслан Александров родился 21 декабря 1978 года в Березово, Березовского района. Работал в районной администрации, с 2012 года — в Центре адаптивного спорта в Ханты-Мансийске. Ушел добровольцем на СВО еще до мобилизации, был ранен и по возвращении в Югру стал готовить будущих контрактников, он вел курсы боевого слаживания в центре патриотов России.