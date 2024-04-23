23 апреля 2024

Первый в России мэр-ветеран СВО из ХМАО поделился планами в новой должности

Мэр-ветеран СВО из ХМАО начнет работу с подбора команды
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание координационного совета по спорту в связи со скандалом спортивной общественности города и управлением физической культуры и спорта Сургут, чиновник, пустое кресло
Руслан Александров начнет работу в новой должности с подбора команды Фото:

Новый глава Березовского района Руслан Александров начнет работу в должности с подбора команды. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU.

«Первоочередная задача — создать команду единомышленников. Мы объединим усилия с правительством округа, предприятиями и учреждениями и я уверен, что Березовский район получит новую ветвь развития», — сказал Руслан Александров в разговоре с журналистом URA.RU.

Глава муниципалитета отметил, что в приоритете новой команды будет создание условий для местных жителей, чтобы прекратить отток населения из района. В первую очередь они займутся проблемами ЖКХ, аварийного жилья, строительства и другими. «Все эти вопросы не новы для меня, и сейчас нужно во всем разбираться и выстраивать работу», — отметил Александров.

Руслан Александров родился 21 декабря 1978 года в Березово, Березовского района. Работал в районной администрации, с 2012 года — в Центре адаптивного спорта в Ханты-Мансийске. Ушел добровольцем на СВО еще до мобилизации, был ранен и по возвращении в Югру стал готовить будущих контрактников, он вел курсы боевого слаживания в центре патриотов России.

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Новый глава Березовского района Руслан Александров начнет работу в должности с подбора команды. Об этом он сообщил в разговоре с URA.RU. «Первоочередная задача — создать команду единомышленников. Мы объединим усилия с правительством округа, предприятиями и учреждениями и я уверен, что Березовский район получит новую ветвь развития», — сказал Руслан Александров в разговоре с журналистом URA.RU. Глава муниципалитета отметил, что в приоритете новой команды будет создание условий для местных жителей, чтобы прекратить отток населения из района. В первую очередь они займутся проблемами ЖКХ, аварийного жилья, строительства и другими. «Все эти вопросы не новы для меня, и сейчас нужно во всем разбираться и выстраивать работу», — отметил Александров. Руслан Александров родился 21 декабря 1978 года в Березово, Березовского района. Работал в районной администрации, с 2012 года — в Центре адаптивного спорта в Ханты-Мансийске. Ушел добровольцем на СВО еще до мобилизации, был ранен и по возвращении в Югру стал готовить будущих контрактников, он вел курсы боевого слаживания в центре патриотов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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