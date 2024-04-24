Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США по ядерному оружию в космосе

25 апреля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

За резолюцию проголосовали 13 из 15 стран на заседании СБ ООН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия применила в Совете Безопасности (СБ) право вето ООН и заблокировала подготовленный США и Японией проект о неразмещении обеспечения вооружения (ЯО) в космосе. Об этом сообщили корреспонденты. «РФ заблокировала в СБ ООН резолюцию США о неразмещении обеспечения вооружения в космосе», — передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что за резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН и Китая. Ранее СБ ОООН отказался принять поправку России и Китая к резолюции США о неразмещения ядерного оружия в космосе, передает RT. Первый зампостпреда РA при ООН Дмитрий Полянский перед голосованием заявил, что у американского проекта резолюции «тройное дно». Совет Безопасности ООН отклонил поправку, против выступили семь стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия применила в Совете Безопасности (СБ) право вето ООН и заблокировала подготовленный США и Японией проект о неразмещении обеспечения вооружения (ЯО) в космосе. Об этом сообщили корреспонденты. «РФ заблокировала в СБ ООН резолюцию США о неразмещении обеспечения вооружения в космосе», — передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что за резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН и Китая. Ранее СБ ОООН отказался принять поправку России и Китая к резолюции США о неразмещения ядерного оружия в космосе, передает RT. Первый зампостпреда РA при ООН Дмитрий Полянский перед голосованием заявил, что у американского проекта резолюции «тройное дно». Совет Безопасности ООН отклонил поправку, против выступили семь стран.