24 апреля 2024

Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США по ядерному оружию в космосе

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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, чиновник, спина, заседание
За резолюцию проголосовали 13 из 15 стран на заседании СБ ООН Фото:

Россия применила в Совете Безопасности (СБ) право вето ООН и заблокировала подготовленный США и Японией проект о неразмещении обеспечения вооружения (ЯО) в космосе. Об этом сообщили корреспонденты.

«РФ заблокировала в СБ ООН резолюцию США о неразмещении обеспечения вооружения в космосе», — передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что за резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН и Китая.

Ранее СБ ОООН отказался принять поправку России и Китая к резолюции США о неразмещения ядерного оружия в космосе, передает RT. Первый зампостпреда РA при ООН Дмитрий Полянский перед голосованием заявил, что у американского проекта резолюции «тройное дно». Совет Безопасности ООН отклонил поправку, против выступили семь стран.

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Россия применила в Совете Безопасности (СБ) право вето ООН и заблокировала подготовленный США и Японией проект о неразмещении обеспечения вооружения (ЯО) в космосе. Об этом сообщили корреспонденты. «РФ заблокировала в СБ ООН резолюцию США о неразмещении обеспечения вооружения в космосе», — передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что за резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН и Китая. Ранее СБ ОООН отказался принять поправку России и Китая к резолюции США о неразмещения ядерного оружия в космосе, передает RT. Первый зампостпреда РA при ООН Дмитрий Полянский перед голосованием заявил, что у американского проекта резолюции «тройное дно». Совет Безопасности ООН отклонил поправку, против выступили семь стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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