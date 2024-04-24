Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США по ядерному оружию в космосе

Россия применила в Совете Безопасности (СБ) право вето ООН и заблокировала подготовленный США и Японией проект о неразмещении обеспечения вооружения (ЯО) в космосе. Об этом сообщили корреспонденты.
«РФ заблокировала в СБ ООН резолюцию США о неразмещении обеспечения вооружения в космосе», — передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что за резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН и Китая.
Ранее СБ ОООН отказался принять поправку России и Китая к резолюции США о неразмещения ядерного оружия в космосе, передает RT. Первый зампостпреда РA при ООН Дмитрий Полянский перед голосованием заявил, что у американского проекта резолюции «тройное дно». Совет Безопасности ООН отклонил поправку, против выступили семь стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.