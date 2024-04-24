24 апреля 2024

Свердловская область вошла в топ регионов по перспективности трудоустройства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трудовая книжка. Челябинск, трудовая книжка, кадровик, трудоустройство, прием на работу, работа, безработица, поиск работы, работник, персонал, работодатель, увольнение, отдел кадров, биржа труда, вакансия, трудовой договор, менеджер по персоналу, стаж трудовой
Свердловская область заняла десятую строчку в рейтинге по перспективности трудоустройства (архивное фото) Фото:

Свердловская область заняла десятое место в топе регионов по перспективности трудоустройства. Об этом сообщили аналитики HH.ru.

«Лидером рейтинга во втором квартале 2024 года остается Республика Татарстан, набравшая на этот раз 76,59 балла… Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Амурская область (76,45 балла), Еврейская АО (75,10)… и Свердловская область (74,03)», — передает газета «Известия».

Таким образом, Свердловская область заняла десятую строчку в рейтинге. Также в топ-10 вошли:, Забайкальский край (75,07), Нижегородская область (74,65), Рязанская область (74,54), Ленинградская область (74,32), Воронежская область (74,20) и Санкт-Петербург (74,19).

Москва оказалась лишь на 61 месте в рейтинге (69,24 балла). Республика Башкортостан опустилась с пятого на 22-е место из-за увеличения конкуренции за вакансии. Забайкальский край значительно улучшил свое положение, поднявшись с 24-го на четвертое место благодаря росту предлагаемой зарплаты и снижению желания уехать из региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область заняла десятое место в топе регионов по перспективности трудоустройства. Об этом сообщили аналитики HH.ru. «Лидером рейтинга во втором квартале 2024 года остается Республика Татарстан, набравшая на этот раз 76,59 балла… Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Амурская область (76,45 балла), Еврейская АО (75,10)… и Свердловская область (74,03)», — передает газета «Известия». Таким образом, Свердловская область заняла десятую строчку в рейтинге. Также в топ-10 вошли:, Забайкальский край (75,07), Нижегородская область (74,65), Рязанская область (74,54), Ленинградская область (74,32), Воронежская область (74,20) и Санкт-Петербург (74,19). Москва оказалась лишь на 61 месте в рейтинге (69,24 балла). Республика Башкортостан опустилась с пятого на 22-е место из-за увеличения конкуренции за вакансии. Забайкальский край значительно улучшил свое положение, поднявшись с 24-го на четвертое место благодаря росту предлагаемой зарплаты и снижению желания уехать из региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...