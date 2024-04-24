Свердловская область вошла в топ регионов по перспективности трудоустройства

Свердловская область заняла десятую строчку в рейтинге по перспективности трудоустройства (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловская область заняла десятое место в топе регионов по перспективности трудоустройства. Об этом сообщили аналитики HH.ru.

«Лидером рейтинга во втором квартале 2024 года остается Республика Татарстан, набравшая на этот раз 76,59 балла… Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Амурская область (76,45 балла), Еврейская АО (75,10)… и Свердловская область (74,03)», — передает газета «Известия».

Таким образом, Свердловская область заняла десятую строчку в рейтинге. Также в топ-10 вошли:, Забайкальский край (75,07), Нижегородская область (74,65), Рязанская область (74,54), Ленинградская область (74,32), Воронежская область (74,20) и Санкт-Петербург (74,19).

Москва оказалась лишь на 61 месте в рейтинге (69,24 балла). Республика Башкортостан опустилась с пятого на 22-е место из-за увеличения конкуренции за вакансии. Забайкальский край значительно улучшил свое положение, поднявшись с 24-го на четвертое место благодаря росту предлагаемой зарплаты и снижению желания уехать из региона.