Володин заявил о вырождении Европы из-за законов о смене пола

25 апреля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Володин заявил, что России не по пути с Западом, где узаконена смена пола Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законы о смене пола, которые существуют в странах Запада, это вырождение нации. Он отметил, что РФ не по пути с западными государствами в этом деле. «Политика Евросоюза, США и Британии, которые лоббируют ускоренный трансгендерный переход, а также законодательное упрощение процесса смены пола, — путь, ведущий к вырождению их наций», — написал Володин в своем telegram-канале . Он добавил, что Россия против этого и ей не по пути с западными странами. Кроме того, спикер Госдумы отметил, что активная пропаганда смены пола привела к тому, что операции в этой сфере стали прибыльным бизнесом для хирургов и других врачей. В 2023 году этот рынок заработал один миллиард на подобных операциях. Также средний темп роста в год прогнозируется на уровне 12%, что намного выше, чем рост ВВП Великобритании, ЕС и США. Помимо прочего, Володин назвал катастрофой происходящее в Европе и Штатах. Из-за операций по смене пола у многих взрослых и детей калечатся судьбы и ломается психика. В США почти в три раза с 2017 года увеличилось количество несовершеннолетних с диагностированным расстройством гендерной идентичности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законы о смене пола, которые существуют в странах Запада, это вырождение нации. Он отметил, что РФ не по пути с западными государствами в этом деле. «Политика Евросоюза, США и Британии, которые лоббируют ускоренный трансгендерный переход, а также законодательное упрощение процесса смены пола, — путь, ведущий к вырождению их наций», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что Россия против этого и ей не по пути с западными странами. Кроме того, спикер Госдумы отметил, что активная пропаганда смены пола привела к тому, что операции в этой сфере стали прибыльным бизнесом для хирургов и других врачей. В 2023 году этот рынок заработал один миллиард на подобных операциях. Также средний темп роста в год прогнозируется на уровне 12%, что намного выше, чем рост ВВП Великобритании, ЕС и США. Помимо прочего, Володин назвал катастрофой происходящее в Европе и Штатах. Из-за операций по смене пола у многих взрослых и детей калечатся судьбы и ломается психика. В США почти в три раза с 2017 года увеличилось количество несовершеннолетних с диагностированным расстройством гендерной идентичности.